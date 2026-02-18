Markarbetare till Nåiden Infra
Professionals Nord Luleå AB / Anläggningsarbetarjobb / Luleå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Luleå
2026-02-18
Vill du arbeta en hel säsong med kvalificerad plattsättning och ytskiktsarbeten i välkända projekt runt om i Norrbotten? Är du självgående, noggrann och van vid att ta ansvar för hela arbetsmomentet - från ritning till färdig yta? Då kan detta vara jobbet för dig. Professionals Nord söker nu erfarna markarbetare/plattsättare till Nåiden Infra. Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som markarbetare med fokus på ytskikt och plattsättning hos Nåiden Infra arbetar du i projekt där kvalitet, precision och helhetsförståelse är avgörande. Det handlar inte om att "bara lägga plattor" - utan om att ta ansvar för hela processen: förberedande markarbete, höjdsättning, mätning, kantsten, avdrag och färdigställande.
Du blir en del av ett sammansvetsat team i ett stabilt och familjärt bolag med korta beslutsvägar. Du kommer att vara anställd i 6 månader via Professionals Nord och arbeta på plats hos Nåiden Infra, med chans till fortsatt anställning därefter direkt hos Nåiden Infra.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Nåidenn Infras önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
. Dina arbetsuppgifter
Plattsättning och ytskiktsarbeten
Förberedande markarbete för plattytor
Höjdsättning, avdrag och justering
Sättning av kantsten
Ritningsläsning och förståelse för nivåer
Arbete med mätinstrument
Arbetet sker främst utomhus och under dagtid, måndag-fredag. Du får en gedigen introduktion och en utvecklingsplan anpassad för dig.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är duktig på ditt hantverk och vet vad du gör. Du är van att arbeta självständigt, men fungerar lika bra i team. Du har förståelse för helheten i mark- och ytskiktsarbeten och tar ansvar för att slutresultatet håller hög kvalitet.Kvalifikationer
Erfarenhet av plattsättning/ytskikt
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Utbildning inom mark och anläggning
Ritningsläsning
Erfarenhet av mätinstrument och höjdsättning
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
Kontakt: Alma Jonsson
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta alma.jonsson@pn.se
.
