Markarbetare till Nåiden Infra
Professionals Nord Luleå AB / Anläggningsarbetarjobb / Luleå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Luleå
2025-08-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du arbeta med spännande projekt i ett växande företag med stora utvecklingsmöjligheter? Är du en lagspelare med egen drivkraft som vill göra skillnad i ett sammansvetsat team? Då kan detta vara rollen för dig! Professionals Nord söker nu mark- och anläggningsarbetare för uppdrag hos Nåiden Infra under högsäsongen 2025 - med goda möjligheter till vidare anställning.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Som mark- och anläggningsarbetare hos Nåiden Infra får du en varierande vardag med arbete i både kundprojekt och interna utvecklingsprojekt. Du blir en del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar och stark gemenskap. Anställningen inleds hos Professionals Nord och du arbetar på plats hos Nåiden Infra. Högsäsongen sträcker sig fram till cirka november-december, med chans till fortsatt arbete.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Nåiden Infra önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se Dina arbetsuppgifter
Markarbeten för grundläggning
Plattläggning
Justering inför asfaltering
VA-arbeten
Arbetet sker främst utomhus och under dagtid, måndag-fredag. Du får en gedigen introduktion och en utvecklingsplan anpassad för dig.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid ditt engagemang och din vilja att bidra till teamet. Du är samarbetsvillig, ansvarstagande och kan även arbeta självständigt.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet/utbildning inom mark och anläggning
Ritningsläsning
Certifikat för Arbete på väg och/eller Safe Construction (kan erhållas via Nåiden Infra)
VA-kompetens
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
Kontakt: Hanna Degerhäll
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se Jobbnummer
9455317