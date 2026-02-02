Markarbetare sökes till CWN Boden
2026-02-02
Civil Works Nordic AB erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsprojekt samt infrastruktur, exempelvis nyinvestering väg, brobyggnationer, dammprojekt samt vindkraft. På CWN har vi medarbetaren i centrum. Det innebär att vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla som arbetar hos oss. Vi vill bygga ett inkluderande företag som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, mångfald, jämställdhet, ett gott ledarskap och en säker arbetsmiljö - för att på så sätt kunna erbjuda branschens bästa arbetsplats.
CWN har pågående VA- och markprojekt som kommer utföras under år 2026 och till detta söker vi markarbetare som vill ansluta till oss. Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Som markarbetare kommer du utföra mark- och anläggningsarbeten så som ytskiktsarbeten, rörläggning, schakt- och fyllningsarbeten. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är platt- och stensättning och anläggning av grönytor m.m. Eftersom arbetet utförs utomhus under hela året behöver du trivas med att arbeta i alla väder och som tycker om att arbeta fysiskt. Arbetsuppgifterna ställer krav på god fysisk kapacitet. Då projekten varierar i storlek, innebär detta att arbetet utförs såväl självständigt som i mindre eller större arbetslag.
Självklart är det ett lagarbete - alla i projektet jobbar mot samma mål; att utföra projektet på bästa sätt.Kvalifikationer
B-körkort ett krav.
Krav på gymnasieutbildning eller annan som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från VA- och anläggningsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som en självklarhet att du bidrar till en god arbetsmiljö och ett gott samarbete. Vi söker dig som är positiv, noggrann och engagerad.
Annat bra att veta
Arbetsort: Boden
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kommer att tillämpas.
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
I BDX koncernen sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagets riskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt att validera kandidatens uppgift och bakgrund för den sökta tjänsten.Övrig information
Välkommen med din ansökan senast den 2026-04-15. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om du har några frågor redan nu kring tjänsten/rekryteringsprocessen, vänligen kontakta anton.bergwall@cwn.se Ersättning
Ersättning
