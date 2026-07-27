Markarbetare Sökes Till Aemk AB
Professionals Nord Norra Norrland AB / Anläggningsarbetarjobb / Luleå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Luleå
2026-07-27
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AEMK AB är ett etablerat företag inom mark- och anläggningsbranschen som erbjuder tjänster inom bland annat markarbeten, maskinuthyrning och arbetsledning. Företaget kännetecknas av hög kvalitet, långsiktiga kundrelationer och ett starkt fokus på att leverera säkra och effektiva lösningar i varje projekt.
För medarbetare erbjuder AEMK en varierad arbetsvardag med möjlighet att utvecklas i en organisation som präglas av engagemang, samarbete och korta beslutsvägar. Här ges möjlighet att arbeta nära verksamheten, ta ansvar och bidra till företagets fortsatta utveckling och framgång.
Har du erfarenhet av markarbete och trivs i en roll där samarbete, ansvar och flexibilitet är viktiga delar av vardagen? Då kan detta vara nästa steg för dig.
AEMK AB är ett entreprenadföretag verksamt inom mark- och anläggningsarbeten. Företaget arbetar med allt från mark- och grundarbeten till VA-arbeten och anläggningsprojekt, med fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktiga kundrelationer. Nu söker AEMK AB en markarbetare som vill bli en del av teamet och bidra till företagets fortsatta utveckling.
Om företaget
AEMK AB är ett familjeägt entreprenadföretag grundat och drivet av Alexander Ylinenjärvi och Carolin Baede. Med ett starkt personligt engagemang i verksamheten har de byggt ett företag som präglas av kvalitet, ansvarstagande och nära relationer – både till kunder och medarbetare.
Som en mindre organisation erbjuder AEMK en familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar, där varje medarbetare gör skillnad och blir en viktig del av lagbygget. Här värdesätts samarbete, flexibilitet och en vilja att hjälpas åt för att tillsammans leverera hög kvalitet i varje projekt.
Om tjänsten
Som markarbetare kommer du att arbeta i varierande projekt tillsammans med en erfaren kollega. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Mark- och grundarbeten
VA-arbeten
Schakt- och anläggningsarbeten
Finplanering och ytskiktsarbeten
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom mark och anläggning
Arbetet sker både självständigt och i team där god samarbetsförmåga är en viktig framgångsfaktor.
Vi söker dig som
Har minst en säsongs erfarenhet av mark- eller anläggningsarbete
Är flexibel och tycker om varierande arbetsuppgifter
Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Tar ansvar för ditt arbete och har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt
Är serviceinriktad och representerar företaget på ett professionellt sätt
Har ett starkt driv och en vilja att utvecklas
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För AEMK är rätt inställning, arbetsmoral och samarbetsförmåga minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Om rekryteringsprocessen
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord på uppdrag av AEMK AB. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
)
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Säsong (maj-oktober)
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
)
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.aemk.se/
955 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aemk AB Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708 Jobbnummer
10012218