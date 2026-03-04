Markarbetare sökes i Robertsfors!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb
2026-03-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
Studentconsulting söker nu markarbetare till vår kund!
Som markarbetare kommer du främst att vara involverad i olika faser av markarbeten, inklusive dukläggning, dränering, rördragning, isolering samt konstruktion av staket och andra strukturer. Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta en rad olika mark- och anläggningsjobb och du kommer att ha möjlighet att arbeta med olika typer av projekt och utmaningar. Vi värdesätter din förmåga att arbeta självständigt såväl som i team och din vilja att ta ansvar för att uppnå goda resultat.
DETTA SÖKER VI
Vi söker en driven och erfaren markarbetare som inte är rädd för att ta tag i arbetet och visa initiativ. Den ideala kandidaten är inte nödvändigtvis nyutbildad, utan har några års erfarenhet av arbete inom branschen. Vi värdesätter självständighet och förmågan att ta ansvar för att utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt.
Arbetet sträcker sig från början av maj och genom hela sommaren, med undantag för stängningsperioden och semester. För rätt person finns även möjlighet till förlängning över hösten, beroende på tillgängliga projekt.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka! För frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Lydia Kvist: lydia.kvist@studentconsulting.com
Varmt välkommen in med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lärlingsgatan 25A (visa karta
)
904 22 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com
9777989