Markarbetare säsong- och sommarpersonal (Luleå)
2026-01-22
Vi söker markarbetare inför kommande säsong med start maj-juni 2026 som vill vara med på resan och lägga grunden för en hållbar energiförsörjning, framtidens industrier och en hållbar infrastruktur i Luleå och norra Sverige.
Som markarbetare kommer du utföra mark- och anläggningsarbeten så som ytskiktsarbeten, rörläggning, schakt- och fyllningsarbeten. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är platt- och stensättning och anläggning av grönytor m.m.
Eftersom arbetet utförs utomhus under hela året behöver du trivas med att arbeta i alla väder och som tycker om att arbeta fysiskt. Arbetsuppgifterna ställer krav på god fysisk kapacitet.
Då projekten varierar i storlek, innebär detta att arbetet utförs såväl självständigt som i mindre eller större arbetslag.
Självklart är det ett lagarbete - alla i projektet jobbar mot samma mål; att utföra projektet på bästa sätt.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad och nyfiken på mark- och anläggningsarbeten. Du behöver inte ha erfarenhet av branchen, men det är meriterande. Du ska kunna kommunicera på svenska i tal och skrift och ha möjlighet att ta dig till arbetsplatsen.
Du arbetar såväl självständigt som i lag och vi ser det som en självklarhet att du bidrar till en god arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Eftersom arbetet är ett utomhusarbete söker vi dig som tycker om att vara utomhus i alla väder och att du gillar att arbeta fysiskt med kroppen som ditt bästa arbetsredskap.
Annat bra att veta
Arbetsort: Luleå, resor kan förekomma
Anställningsform: Visstidsanställning, varierande längd under perioden maj-oktober
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Om CWN och vad vi erbjuder dig
Civil Works Nordic AB erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsprojekt samt infrastruktur. I organisationen finns erfarenhet av större entreprenader inom nyinvestering väg, brobyggnationer, dammprojekt samt vindkraft. På CWN har vi medarbetaren i centrum. Det innebär att vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla som arbetar hos oss. Vi vill bygga ett inkluderande företag som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, mångfald, jämställdhet, ett gott ledarskap och en säker arbetsmiljö - för att på så sätt kunna erbjuda branschens bästa arbetsplats.Övrig information
Senaste ansökningsdag är 2026-05-15. Observera dock att urval görs löpande! Välkommen med din ansökan.
Om du har några frågor redan nu kring tjänsten/rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Platschef hans-erik.hedlund@cwn.se
eller christian.niemi@cwn.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BDX Företagen AB
(org.nr 556207-3329), https://bdx.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BDX Företagen Jobbnummer
9698885