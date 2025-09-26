Markarbetare på Traktamente

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm
2025-09-26


Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

Är du markarbetare med minst tre års erfarenhet, självgående, kommunicerar på svenska och kan göra allt som rör markarbete(ex. vatten & rör, jordschakt, grund/rörläggning, stensättning, m.m)
Då är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag via vår hemsida eller mejla ditt CV till: jobb@expanderamera.se
Vi arbetar inom hela Sverige, så jobbet är på traktamente.

Har du några frågor så tveka inte kontakta oss på 08-53034378

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
Valhallavägen 77 (visa karta)
114 28  STOCKHOLM

Arbetsplats
ExpanderaMera

Jobbnummer
9528445

Prenumerera på jobb från ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB: