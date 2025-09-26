Markarbetare på Traktamente
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du markarbetare med minst tre års erfarenhet, självgående, kommunicerar på svenska och kan göra allt som rör markarbete(ex. vatten & rör, jordschakt, grund/rörläggning, stensättning, m.m)
Då är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag via vår hemsida eller mejla ditt CV till: jobb@expanderamera.se
Vi arbetar inom hela Sverige, så jobbet är på traktamente.
Har du några frågor så tveka inte kontakta oss på 08-53034378 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
Valhallavägen 77 (visa karta
)
114 28 STOCKHOLM Arbetsplats
ExpanderaMera Jobbnummer
9528445