Markarbetare med omgående start

N Kraft Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm
2025-09-01


Markarbetare/Anläggare till Stockholm - nattarbete 7/7
Vi på Nkraft söker nu markarbetare/anläggare för nattarbete vid järnvägen i Stockholm. Tjänsten är på ett 7/7-schema vilket innebär att du arbetar en vecka och är ledig en vecka.

2025-09-01

Dina arbetsuppgifter
Mark- och anläggningsarbete längs järnväg
Nattarbeten med anpassning till tågtrafik
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom mark och anläggning

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Är van vid att arbeta i team och ta ansvar
Har möjlighet att arbeta natt och på 7/7-schema
Meriterande om du har erfarenhet av järnvägsprojekt

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Tjänstepension
Trygg anställning och trevliga kollegor
Rotation 7/7

Plats: Stockholm
Start: Omgående

Kontakt & ansökan:
Carl-David Almqvist
carl-david@nkraft.se
073-059 46 12

Ansök via länken: nkraft.se/jobs/2621402-markarbetare

Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: carl.david@nkraft.se

