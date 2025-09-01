Markarbetare med omgående start

Markarbetare/Anläggare till Stockholm - nattarbete 7/7 Vi på Nkraft söker nu markarbetare/anläggare för nattarbete vid järnvägen i Stockholm. Tjänsten är på ett 7/7-schema vilket innebär att du arbetar en vecka och är ledig en vecka.
Dina arbetsuppgifter Mark- och anläggningsarbete längs järnväg Nattarbeten med anpassning till tågtrafik Övriga förekommande arbetsuppgifter inom mark och anläggning
Vi söker dig som: Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete Är van vid att arbeta i team och ta ansvar Har möjlighet att arbeta natt och på 7/7-schema Meriterande om du har erfarenhet av järnvägsprojekt
Vi erbjuder: Konkurrenskraftig lön Tjänstepension Trygg anställning och trevliga kollegor Rotation 7/7