Markarbetare med omgående start

N Kraft Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Jokkmokk
2025-09-01


Markarbetare/Anläggare till Moskosel - 7/7 skift
Vi på Nkraft söker nu erfarna markarbetare/anläggare för uppdrag i Moskosel. Arbetet sker på ett 7/7-schema vilket innebär att du arbetar en vecka och är ledig en vecka.

Publiceringsdatum
2025-09-01

Dina arbetsuppgifter
Mark- och anläggningsarbete
Arbete med laser och VA
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom mark och anläggning

Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete
Har god vana av att arbeta med laser och VA
Är noggrann, ansvarstagande och van vid att arbeta självständigt såväl som i team

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Tjänstepension
Trygg anställning och trevliga kollegor
Rotation 7/7 (jobba 7 dagar, ledig 7 dagar)

Plats: Moskosel
Start: Omgående
Kontakt & ansökan:
Carl-David Almqvist
carl-david@nkraft.se
073-059 46 12
Ansök via länken: nkraft.se/jobs/2621402-markarbetare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: carl.david@nkraft.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N Kraft Bemanning AB (org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se/
Storgatan 52 B (visa karta)
933 90  MOSKOSEL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Carl-David Almqvist
Carl-David@nkraft.se
073-059 46 12

Jobbnummer
9486547

