Markarbetare med omgående start

2025-09-01
Markarbetare/Anläggare till Moskosel - 7/7 skift
Vi på Nkraft söker nu erfarna markarbetare/anläggare för uppdrag i Moskosel. Arbetet sker på ett 7/7-schema vilket innebär att du arbetar en vecka och är ledig en vecka.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Mark- och anläggningsarbete
Arbete med laser och VA
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom mark och anläggning
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete
Har god vana av att arbeta med laser och VA
Är noggrann, ansvarstagande och van vid att arbeta självständigt såväl som i team
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Tjänstepension
Trygg anställning och trevliga kollegor
Rotation 7/7 (jobba 7 dagar, ledig 7 dagar)
Plats: Moskosel
Start: Omgående
Kontakt & ansökan:
Carl-David Almqvist carl-david@nkraft.se
073-059 46 12
Ansök via länken: nkraft.se/jobs/2621402-markarbetare
E-post: carl.david@nkraft.se
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
