Markarbetare Dalarna

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Anläggningsarbetarjobb / Borlänge
2026-06-17


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Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Rättvik eller i hela Sverige

Är du markarbetare med minst fem års erfarenhet, självgående, kommunicerar på svenska och kan göra allt som rör markarbete(ex. jordschakt, grund/rörläggning, stensättning, m.m)
Då är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag via vår hemsida eller mejla ditt CV till: jobb@expanderamera.se
Har du några frågor så tveka inte kontakta oss på 08-53034378

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: jobb@expanderamera.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB (org.nr 556547-9630)
781 00  BORLÄNGE

Arbetsplats
ExpanderaMera

Jobbnummer
9967793

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