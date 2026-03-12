Markarbetare
2026-03-12
Publiceringsdatum2026-03-12
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en markarbetare med fokus på rörläggning till Sundströms Entreprenad! Är du en driven markarbetare som trivs med ett varierat arbete och vill bli en del av ett stabilt team? Vi söker nu dig som vill arbeta i spännande projekt över Norr- och delar av Västerbotten för en av regionens etablerade aktörer i branschen!
Detta är en rekrytering i samarbete mellan Randstad och Sundströms Entreprenad. Det innebär att du blir direktanställd av kundföretaget. Anställningen är långsiktigt och för rätt person finns mycket goda möjligheter till en tillsvidareanställning direkt hos kunden. Som person är du praktiskt lagd, noggrann och punktlig. Du trivs med att arbeta i team men kan även ta egna initiativ när det behövs. Eftersom kunden arbetar i en föränderlig miljö ser vi att du är flexibel och har en positiv inställning till nya utmaningar och arbetsplatser.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan i tid. Startdatum sätts enligt överenskommelse och skiftarbete kan förekomma. Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta Sandra Enbom via sandra.enbom@randstad.se. Vi ser fram emot din ansökan!
. Vi ser fram emot din ansökan!
Om tjänsten
I rollen som markarbetare kommer du att arbeta med varierande projekt i Norrbotten och delar av Västerbotten. Arbetet kräver flexibilitet då projekten kan vara förlagda på olika orter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Traditionellt markarbete i olika typer av anläggningsprojekt.
Specialiserat arbete inom rörläggning.
Samarbete med maskinförare och övriga teammedlemmar för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde.
Ansvar för att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav.

Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Erfarenhet av mark- och anläggningsarbete.
Möjlighet att arbeta på annan ort och vid behov ligga ute på jobb.
Meriterande
Meriterande: Dokumenterad erfarenhet eller god vana av rörläggning (meriterande).

Om företaget
Torbjörn Sundström Entreprenad AB
Om Sundström Entreprenad:
Sundströms Entreprenad är ett familjeföretag med över 50 års erfarenhet inom branschen. De är kända för att leverera högkvalitativa mark- och anläggningslösningar i hela Norrbotten och Västerbotten. I detta uppdrag får du chansen att bli en del av ett erfaret team och arbeta med varierande uppgifter i ett lokalt förankrat projekt. Sundströms Entreprenad är en ledande aktör inom mark- och anläggningsbranschen. Under andra generationens ledning har de etablerat sig som ett pålitligt och kompetent företag som utför uppdrag i hela Norrbotten med omnejd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/26eae89d-18b8-4487-88cb-33d6d218abf6
Strömsegatan 2 (visa karta
)
961 37 BODEN

Arbetsplats
Torbjörn Sundström Entreprenad AB Jobbnummer
9794172