Markarbetare

DST Bygg & Mark AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm
2026-02-26


Publiceringsdatum
2026-02-26

Om tjänsten
Vi söker nu flera mark arbetare för att arbeta inom olika bygg- och anläggningsprojekt till ledande företag. Den ideala kandidaten kommer att ha goda färdigheter inom anläggningsarbete och en stark arbetsmoral.


Dina arbetsuppgifter
Utföra markarbeten inom bygg- och entreprenad projekt
Markarbete omfattar flera olika uppdragsområden, såsom grund sättning, vält körning, justering och stenläggning mm.
Säkerställa att alla arbetsuppgifter utförs i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter och riktlinjer
Arbeta tillsammans med övriga team medlemmar på arbetsplatsen för att säkerställa en effektiv och produktiv arbetsmiljö



Kvalifikationer
Erfarenhet av att utföra markarbete inom bygg- och entreprenad projekt är meriterande men inget krav, vi matchar dina kunskaper med rätt uppdrag
God förståelse för säkerhetsföreskrifter och förmåga att arbeta säkert i en aktiv arbetsmiljö
Stark arbetsmoral och förmåga att arbeta i team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: jobb@staddax.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DST".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DST Bygg & Mark AB (org.nr 559077-2983)
Ekholmsvägen 23 (visa karta)
127 48  SKÄRHOLMEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9766382

