Markanläggare sökes! - Professionals Nord Rekrytering AB - Anläggningsarbetarjobb i Storuman

Professionals Nord Rekrytering AB / Anläggningsarbetarjobb / Storuman2021-04-13Har du erfarenhet inom markanläggning och vill fortsätta bredda din erfarenhet? Vill du arbeta i stora byggprojekt tillsammans med ett företag som ligger i framkant i branschen, är en modern arbetsgivare och där du på sikt kan klättra i karriärstegen? Då ska du läsa vidare! Just nu söker NEK erfarna anläggare som vill delta i spännande projekt och bidra till helhetslösningar för energibolag, infrastruktur och byggbolag. Missa inte denna chans, läs vidare och ansök redan idag!Information om tjänstenProfessionals Nord söker för NEKs räkning erfarna markanläggare. NEK har haft en explosionsartad tillväxt sedan företagets start 2014 och vill nu förstärka sin personalstyrka ytterligare. Tillsammans med NEK kommer du delta i stora byggprojekt där du jämte både juniora samt seniora medarbetare lägger grunden för ett modernt och attraktivt samhälle i Norr.Som erfaren anläggare blir du en nyckelperson inom NEK som bidrar med din kunskap och kompetens ute på projekten. Som erfaren anläggare finns det även spännande utvecklingsmöjligheter för dig som visar framfötterna. På sikt kan du klättra i karriärstegen inom företaget och exempelvis axla en roll som arbetsledare.Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos NEK under 6 månader. För rätt person finns det därefter chans till helårsanställning hos NEK.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och NEKs önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till Elin.Rubin@professionalsnord.se 2021-04-13Du kommer få delta i gedigna projekt och arbeta ute hos NEKs kunder tillsammans med både juniora och seniora medarbetare. Din roll som anläggare innebär ett fysiskt arbete där dina främsta redskap är spade, kratta, anläggningsraka och s.k. "paddor" vilket är ett annat ord för markvibratormaskiner.Som anläggare hos NEK kommer du bland annat arbeta med:GrundläggningVA arbetenRörläggningKabelförläggningFjärrvärmeStensättningFastighetsskötselDu utgår från hemmet och åker direkt till projekten.Vi söker dig somHar tidigare erfarenhet av markanläggning och har ett genuint intresse för branschen. Har du dessutom förmåga att läsa ritningar och hantera anläggningslaser är det meriterande, men inte ett krav. B-körkort + tillgång till egen bil samt flytande svenska i tal är däremot krav för tjänsten.Utöver din tidigare erfarenhet så är din personlighet det absolut viktigaste. Du behöver vara en engagerad person som brinner för att göra ditt yttersta i vad du än åtar dig. Du drivs av utveckling och vill alltid lära dig nya saker som du kan bli bäst på. Att komma i tid och ha låg frånvaro är två saker som du ser som självklara. Du är dessutom en person som gärna bjuder på ett skratt i fikarummet och alltid har en positiv inställning, även när regnet öser ned. Känner du igen dig? Bra, då är du sannolikt den vi söker!START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: StorumanURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Elin RubinSök till tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Sök därför tjänsten så snart som möjligt. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på Elin.Rubin@professionalsnord.se Information om kundföretagetVi erbjuder helhetslösningar inom mark och anläggning för energibolag, infrastruktur och byggbolag. Sedan starten 2014 har vi hunnit med att lägga grunder åt allt från förskolor till trygghetsboenden till ställverk. Vi tar alltid största hänsyn till de miljökrav och lagar som gäller. Samtidigt tar vi också vårt eget ansvar genom att bland annat välja miljöklassade fordon, öka vår miljökunskap och fatta hållbara beslut. https://nekab.se/ Vi vet av erfarenhet att du som medarbetare är den viktigaste resursen för företagen. Därför arbetar vi med kvalité och personlig matchning till alla våra tjänster för att hitta rätt jobb för dig. Hos Professionals Nord finns en gedigen branscherfarenhet och en gemensam vision - Att skapa och bibehålla arbetstillfällen! Läs mer om oss på www.professionalsnord.se. Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Professionals Nord Rekrytering AB5689039