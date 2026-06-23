Markanläggare, sandblästrare

Bygg & Markservice i Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm
2026-06-23


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Markanläggare och Sandblästrare sökes
Vi söker en erfaren markanläggare och sandblästrare för arbete med mark-och anläggningsprojekt.

Publiceringsdatum
2026-06-23

Dina arbetsuppgifter
• Stensättning och plattsättning
• Schakt- och markarbeten
• Dränering och finplanering
• Arbete enligt ritningar och anvisningar
• Sandblästring av stål och metall
• Förberedelse inför målning och ytbehandling
• Kvalitetskontroll av utförd arbete
• Hantering av utrusning enligt säkerhetsföreskrifter

Kvalifikationer
• Erfarenhet av markanläggning
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• God fysik och ansvarskänsla
Vi erbjuder:
• Heltidsanställning
• Konkurrenskraftig lön
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till utveckling

Så ansöker du
Om du är intresserad kontakta oss och vänligen skicka ditt CV.
Kontakt person: Vardan Paloyan
Mail: info@byggmark.net

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: info@byggmark.net

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bygg & Markservice i Sverige AB (org.nr 556907-5244)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9975982

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