Markanläggare, sandblästrare
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2026-06-23
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Markanläggare och Sandblästrare sökes
Vi söker en erfaren markanläggare och sandblästrare för arbete med mark-och anläggningsprojekt.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
• Stensättning och plattsättning
• Schakt- och markarbeten
• Dränering och finplanering
• Arbete enligt ritningar och anvisningar
• Sandblästring av stål och metall
• Förberedelse inför målning och ytbehandling
• Kvalitetskontroll av utförd arbete
• Hantering av utrusning enligt säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
• Erfarenhet av markanläggning
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• God fysik och ansvarskänsla
Vi erbjuder:
• Heltidsanställning
• Konkurrenskraftig lön
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till utvecklingSå ansöker du
Om du är intresserad kontakta oss och vänligen skicka ditt CV.
Kontakt person: Vardan Paloyan
Mail: info@byggmark.net Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: info@byggmark.net Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bygg & Markservice i Sverige AB
(org.nr 556907-5244) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9975982