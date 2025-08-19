Mark- och exploateringsingenjör till Mark- och planeringsenheten
Heby Kommun / Lantmätarjobb / Heby Visa alla lantmätarjobb i Heby
2025-08-19
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Vill du använda din kunskap för att hjälpa oss att växa hållbart? Vi har många oslipade diamanter och oupptäckta skatter.
Som mark- och exploateringsingenjör hos oss blir du en viktig resurs för att nå vår fulla potential.
Rollen
Du, tillsammans med en kollega, varvar att arbeta strategiskt med kommunens markinnehav och jordnära med problemlösning i exploateringsprojekt samt nära våra invånare med markarrenden. - Ditt huvuduppdrag är att arbeta med förvaltning och utveckling av kommunens mark. Du arbetar utåtriktat och har mycket kontakt med privatpersoner, företag, myndigheter och andra förvaltningar.
- Du bidrar till att kommunens markreserv förvaltas och utvecklas på ett klokt och hållbart sätt och du är en av de som förhandlar och upprättar avtal om förvärv och försäljning av mark, upplåtelse av mark, byggnader och tomträtter samt förvaltar dessa egendomar.
- Du är del i hela samhällsbyggnadsprocessen: Du deltar i detaljplanearbete, där du bidrar med din kunskap i genomförandefrågor. Inom exploateringsområdet arbetar du tillsammans med tekniska enheten med olika markrelaterade kommunala projekt. Du genomför försäljning av planlagda tomter.
Det här är vi
Vi på Mark- och planeringsenheten är nio ambitiösa och engagerade medarbetare med olika kompetenser som arbetar bland annat med översiktsplanering, infrastruktur, detaljplaner, naturvård, GIS-frågor, markförvaltning och exploateringar. Vi arbetar med allt från framtida utvecklingsstrategier till det som är här och nu. Blandningen av kompetenser och uppdrag gör vardagen varierande och lärorik. Vi har kul ihop och bollar idéer tillsammans, arbetar prestigelöst och stöttar varandra. Vi har tillgång till den lilla kommunens fördelar som att beslutsgångarna är korta och att medarbetare har breda arbetsområden.
Är det här du?
Vi vill att du:
- Är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad alternativt har annan likvärdig universitets eller högskoleutbildning med inriktning mot tex samhällsbyggnad, lantmäteri eller fastighetsjuridik
- Har erfarenhet inom yrkesområdet mark- och exploatering. Har kunskap om lagar och förordningar inom fackområdet, i synnerhet jordabalken, fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen med flera.
- Är kommunikativ, driven och självgående och har lätt för att ta initiativ och bygga relationer. Du har också lätt för att ställa om och smidigt växla mellan olika uppgifter. Du är duktig på att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och har god samarbetsförmåga.
- Du, precis som vi, älskar variationen som det innebär att arbeta med samhällsbyggandet i en liten kommun. Du är en lagspelare som gärna samverkar för att nå bästa resultat.
- Kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
- Har körkort B.
Har du också erfarenhet sedan tidigare av mark- och exploateringsfrågor inom offentlig förvaltning, tex arbetat med genomförandefrågor i den fysiska planeringen, arbetat i detaljplaneprocessen, har erfarenhet av förhandling och exploateringsavtal så är de extra värdefullt för oss.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mark- och planeringsenheten Kontakt
Anna Jägvald, enhetschef, anna.jagvald@heby.se 0224-36164 Jobbnummer
9464062