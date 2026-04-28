Mark- och exploateringsingenjör
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Som mark- och exploateringsingenjör på samhällsutvecklingskontoret inom kommunstyrelsens förvaltning är du en viktig del i utvecklingen av vår kommun. Vi arbetar aktivt med att öka vårt markinnehav för att säkerställa en långsiktig tillgång till mark för bostäder, service och verksamheter. Vår mark används och förvaltas utifrån ett helhetsperspektiv, nära integrerat med samhällsbyggnadsprocessen och med ett tydligt fokus på hållbar utveckling. I din roll har du en central funktion i arbetet med att planera, genomföra och följa upp mark- och exploateringsprojekt , från tidiga idéer till färdig stadsdel. I rollen som markförvaltarna svarar du för ekonomisk, juridisk samt teknisk förvaltning av kommunens ej planlagda markinnehav.
Arbetsuppgifter
Som markförvaltare:
* förvalta kommunens markreserv, inklusive upplåtelser som jordbruksarrenden, anläggningsarrenden och andra nyttjanderätter
* arbeta operativt med både nya och befintliga upplåtelser
* ansvara för att avtal och upplåtelser registreras och uppdateras i relevanta system
* ajourhålla och utveckla avtalsarkiv samt arbeta med redovisning i geografiska informationssystem (GIS)
* bidra till strategisk utveckling av verksamheten, med fokus på rättssäkra, korrekta och aktuella avtal med rätt prissättning
* delta i planering och budgetering av det årliga arbetet med kommunens markreserv
Som exploateringsingenjör:
* ansvara för att planera och genomföra exploateringsprojekt i olika skeden, från tidig planering till färdigställande
* upprätta, förhandla och följa upp exploateringsavtal
* arbeta med markanvisningar samt köp och försäljning av fastigheter
* samordna och ha löpande kontakt med interna och externa aktörer
* delta i detaljplaneprocesser och bidra med teknisk och ekonomisk kompetens
* säkerställa att projekt genomförs enligt gällande lagar, riktlinjer och kommunens mål
* följa upp projektens ekonomi, tidsplaner och kvalitet
Tyngdpunkten i rollen kommer att vara markförvaltare.Kvalifikationer
Du är strukturerad och får saker att hända, tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt tills resultat är uppnådda. I din roll bidrar du till god framdrift i mark- och exploateringsfrågor genom att vara engagerad, lösningsfokuserad och tydlig i samarbetet med andra. Du har lätt för att väga olika alternativ mot varandra och fatta genomtänkta beslut, även när förutsättningarna förändras. Med ett affärsmässigt tänk bidrar du till hållbara och värdeskapande lösningar.
Vi söker dig som haren högskole- eller universitetsutbildning i samhällsbyggnad med inriktning mot lantmäteri, mark- och exploatering eller liknande. Utbildningen ska omfatta såväl tekniska som ekonomiska och fastighetsrättsliga moment, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har
* ett helhetsperspektiv på samhällsbyggnadsprocessen
* erfarenhet av arbete med mark- och exploateringsfrågor
* kunskap inom jordabalken, plan- och bygglagen och fastighetsrättsliga frågor
Det är meriterande om du har
* erfarenhet av mark-och exploateringsfrågor från offentlig sektor
* kunskaper i geografiska informationssystem (särskilt Q-gis) och arkiv- och handläggarsystem (särskilt Public 360)
* grundläggande teknisk förståelse för bygg- och anläggningsteknik
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "C321951". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Vision
Martin Rimby vision@varberg.se 072-358 03 90
