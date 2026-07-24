Mark- anläggnings- och byggarbetare

Ekoom Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Järfälla
2026-07-24


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Publiceringsdatum
2026-07-24

Om företaget
Vi är ett växande företag inom mark- och anläggningsbranschen som arbetar med allt från grundläggning, dränering och stenläggning till anläggningsarbete för både privat- och företagskunder. Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och stärka vårt team.

Dina arbetsuppgifter
Som mark- och anläggningsarbetare kommer du att arbeta med:
Markberedning och schakt
Rörläggning och dränering
Sten- och plattläggning
Förberedande arbete för byggnation
Maskin hantering (om behörighet finns)
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom mark och anläggning

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från mark- och anläggningsarbete (meriterande men ej krav)
Kan arbeta både självständigt och i team
Är ansvarstagande, noggrann och initiativtagande
Har god fysik och trivs med att arbeta utomhus i varierande väder.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: jobb.ekoom@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ekoom Entreprenad AB (org.nr 556983-1018)
Dackevägen 33 (visa karta)
177 34  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
Ekoom AB

Kontakt
Daljit Singh
jobb.ekoom@gmail.com

Jobbnummer
10010906

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