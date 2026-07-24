Mark- anläggnings- och byggarbetare
Ekoom Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Järfälla Visa alla grovarbetarjobb i Järfälla
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Vi är ett växande företag inom mark- och anläggningsbranschen som arbetar med allt från grundläggning, dränering och stenläggning till anläggningsarbete för både privat- och företagskunder. Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och stärka vårt team.Dina arbetsuppgifter
Som mark- och anläggningsarbetare kommer du att arbeta med:
Markberedning och schakt
Rörläggning och dränering
Sten- och plattläggning
Förberedande arbete för byggnation
Maskin hantering (om behörighet finns)
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom mark och anläggningKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från mark- och anläggningsarbete (meriterande men ej krav)
Kan arbeta både självständigt och i team
Är ansvarstagande, noggrann och initiativtagande
Har god fysik och trivs med att arbeta utomhus i varierande väder.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: jobb.ekoom@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekoom Entreprenad AB
(org.nr 556983-1018)
Dackevägen 33 (visa karta
)
177 34 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Ekoom AB Kontakt
Daljit Singh jobb.ekoom@gmail.com Jobbnummer
10010906