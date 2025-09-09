Mark och anläggningsarbetare
2025-09-09
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Svemark Bygg AB söker nu en erfaren anläggare för arbete inom Stockholm stad. Uppdraget startar omgående och pågår till december 2025, med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
• Anläggningsarbeten inom mark och och gata i stadsmiljö.
• Stensättning, kantstenar, plattläggning och övriga markarbeten.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av mark och anläggningsarbeten.
• Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
• Samarbete med arbetsledare och kollegor säkerställa hög kvalitet.
• Erhar B-körkort
Vi erbjuder:
• Kollektivavtal
• Start omgående, slutdatum December med option till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: Filip@svemarkbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svemark Bygg AB
(org.nr 559451-3607) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9500862