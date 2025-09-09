Mark och anläggningsarbetare

Svemark Bygg AB / Anläggningsarbetarjobb / Botkyrka
2025-09-09


Svemark Bygg AB söker nu en erfaren anläggare för arbete inom Stockholm stad. Uppdraget startar omgående och pågår till december 2025, med möjlighet till förlängning.

Publiceringsdatum
2025-09-09

Dina arbetsuppgifter
• Anläggningsarbeten inom mark och och gata i stadsmiljö.
• Stensättning, kantstenar, plattläggning och övriga markarbeten.

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av mark och anläggningsarbeten.
• Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
• Samarbete med arbetsledare och kollegor säkerställa hög kvalitet.
• Erhar B-körkort

Vi erbjuder:
• Kollektivavtal
• Start omgående, slutdatum December med option till förlängning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: Filip@svemarkbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svemark Bygg AB (org.nr 559451-3607)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9500862

