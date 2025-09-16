Mark & Grundarbete
2025-09-16
Nator Personal
Vill du vara med och bygga framtiden? Vi söker nu dig som har god erfarenhet av mark & grundarbete för uppdrag i Stockholmsområdet. Om du har erfarenhet av ovan och kan arbeta självständigt är detta en utmärkt möjlighet för dig att ansluta till Nator Personal!
Idag är vi ett 30-tal medarbetare på Nator Personal som arbetar som anläggare, maskinförare och snickare. Att arbeta tillsammans med oss ska vara enkelt, att skapa bra relationer med våra medarbetare och kunder är och har varit nyckeln till vår framgång. Är du en person som brinner för service och är lösningsorienterad i ditt arbete är vi rätt arbetsgivare för dig!
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, noggrann, ansvarstagande och har en hög arbetsmoral. Du är lösningsorienterad, trivs med att arbeta i ett högt tempo och bidrar till god stämning på arbetsplatsen. Hos oss värdesätter vi laganda - vi ställer upp för varandra och hjälper våra kollegor.
Den vi söker är utbildad inom bygg- och anläggning och/eller har erfarenhet som yrkesarbetare från branschen. Vi förutsätter att du har manuellt B-körkort som är ett krav för att klara arbetet.
Arbetsmiljö är högt i fokus hos oss, vilket kräver att du även är säkerhetsmedveten och tar ansvar för din egen och andras arbetsmiljö.
Goda kunskaper i svenska eller engelska krävs.
Arbetsplats:
Våra arbetsplatser är generellt placerade i Storstockholm. Vi erbjuder en dynamisk och omväxlande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta på omväxlande projekt. Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders tillämpad provanställning.
Arbetstider: måndag till fredag, kl. 07:00-16:00.
Denna rekrytering sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten kontakta alexander.ytterberg@nator.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
