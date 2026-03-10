Mark & Anläggningsarbetare i Umeå

Veidekke Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Umeå
2026-03-10


Välkommen till en organisation som sätter människorna först
Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder till vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som gör oss annorlunda.
Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens - att olika kompetenser och infallsvinklar ger ett bättre slutresultat. Vi är övertygade om att detta förhållningssätt också bidrar till att det blir kul på jobbet!
På Veidekke har vi har en lång tradition av arbete mot fusk och kriminalitet i byggbranschen. Vi väljer det rätta - framför det lätta. Det innebär exempelvis att vi strävar efter att använda underentreprenörer i högst två led, att vi noga granskar våra samarbetspartners och att vi hjälper dem att leva upp till svenska regler och att göra rätt.
Det ska vara tryggt att arbeta både hos och för oss. Därför genomsyrar arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) vardagen på våra arbetsplatser. För oss är HMS lika viktigt som våra ekonomiska mål.
Vi sammanfattar vårt sätt att vara med att "Vi bygger med hjärta".
I rollen som Mark- och anläggningsarbetare hos oss på Veidekke arbetar du nära kollegor i olika projekt och bidrar till att den dagliga driften fungerar smidigt. Du får möjlighet att arbeta med varierande projekt inom mark och anläggning - allt från VA-entreprenader och fjärrvärmeprojekt till rörläggning, finplanering, schakt och vägbyggnation.
Vi ser gärna att du som söker har bred erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete och kan bidra med kompetens inom flera områden så som:

Rörläggning, VA-arbeten, dränering och fjärrvärmeinstallationer

Arbete med olika typer av maskiner, såsom grävmaskin och hjullastare

Schakt- och fyllnadsarbeten, grundläggning och markförstärkning

Vägbyggnation, kantstensarbete och finplanering av markområden

Användning av laser för nivåmätning och markplanering

Förmåga att läsa och följa ritningar, tekniska instruktioner och projektplaner

Säkerhetstänk - god förståelse för säkerhet, kvalitet och lagarbete

Publiceringsdatum
2026-03-10

Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten

Yrkesbevis eller motsvarande dokumenterad utbildning

Körkort B

Meriterande

Behörighet för Grävmaskin och Hjullastare

Körkort BE

Personliga egenskaper som behövs i rollen

Trivs att arbeta i grupp och god samarbetsförmåga

Du tycker om praktiskt arbete utomhus

Nyfiken och engagerad

Gillar att ta egna initiativ och är lösningsfokuserad

Har fokus på säkerhet, prioriterar alltid din och dina medarbetares säkerhet och hälsa

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas. Placeringsort är Umeå med omnejd Rekryteringen sker löpande under ansökningsperioden.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö. Därför kan alkohol- och drogtest genomföras innan anställning påbörjas.
Vi undanber oss från att bli kontaktade av annonssäljare och rekryteringsföretag.
Det här är vi
Veidekke i Sverige ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsbolag med cirka 8 000 anställda. Koncernen har en omsättning på ca 43 miljarder NOK Verksamheten i Sverige har ca 2 200 anställda och en omsättning på ca 15,1 miljarder NOK och bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet.
Veidekke startade med vägbeläggning, veidekking på norska, i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Norge, Sverige och Danmark. Veidekke är noterat på Oslo-börsen och har aldrig gått med förlust.

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Veidekke Entreprenad AB (org.nr 556508-6583), https://veidekke.teamtailor.com
Timotejvägen 59 (visa karta)
901 31  UMEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Veidekke

Jobbnummer
9787063

