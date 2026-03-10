Mark & Anläggningsarbetare i Umeå
Veidekke Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Umeå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Umeå
2026-03-10
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veidekke Entreprenad AB i Umeå
, Härnösand
, Luleå
, Gällivare
, Kiruna
eller i hela Sverige
Välkommen till en organisation som sätter människorna först
Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder till vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som gör oss annorlunda.
Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens - att olika kompetenser och infallsvinklar ger ett bättre slutresultat. Vi är övertygade om att detta förhållningssätt också bidrar till att det blir kul på jobbet!
På Veidekke har vi har en lång tradition av arbete mot fusk och kriminalitet i byggbranschen. Vi väljer det rätta - framför det lätta. Det innebär exempelvis att vi strävar efter att använda underentreprenörer i högst två led, att vi noga granskar våra samarbetspartners och att vi hjälper dem att leva upp till svenska regler och att göra rätt.
Det ska vara tryggt att arbeta både hos och för oss. Därför genomsyrar arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) vardagen på våra arbetsplatser. För oss är HMS lika viktigt som våra ekonomiska mål.
Vi sammanfattar vårt sätt att vara med att "Vi bygger med hjärta".
I rollen som Mark- och anläggningsarbetare hos oss på Veidekke arbetar du nära kollegor i olika projekt och bidrar till att den dagliga driften fungerar smidigt. Du får möjlighet att arbeta med varierande projekt inom mark och anläggning - allt från VA-entreprenader och fjärrvärmeprojekt till rörläggning, finplanering, schakt och vägbyggnation.
Vi ser gärna att du som söker har bred erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete och kan bidra med kompetens inom flera områden så som:
Rörläggning, VA-arbeten, dränering och fjärrvärmeinstallationer
Arbete med olika typer av maskiner, såsom grävmaskin och hjullastare
Schakt- och fyllnadsarbeten, grundläggning och markförstärkning
Vägbyggnation, kantstensarbete och finplanering av markområden
Användning av laser för nivåmätning och markplanering
Förmåga att läsa och följa ritningar, tekniska instruktioner och projektplaner
Säkerhetstänk - god förståelse för säkerhet, kvalitet och lagarbetePubliceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten
Yrkesbevis eller motsvarande dokumenterad utbildning
Körkort B
Meriterande
Behörighet för Grävmaskin och Hjullastare
Körkort BE
Personliga egenskaper som behövs i rollen
Trivs att arbeta i grupp och god samarbetsförmåga
Du tycker om praktiskt arbete utomhus
Nyfiken och engagerad
Gillar att ta egna initiativ och är lösningsfokuserad
Har fokus på säkerhet, prioriterar alltid din och dina medarbetares säkerhet och hälsa
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas. Placeringsort är Umeå med omnejd Rekryteringen sker löpande under ansökningsperioden.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö. Därför kan alkohol- och drogtest genomföras innan anställning påbörjas.
Vi undanber oss från att bli kontaktade av annonssäljare och rekryteringsföretag.
Det här är vi
Veidekke i Sverige ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsbolag med cirka 8 000 anställda. Koncernen har en omsättning på ca 43 miljarder NOK Verksamheten i Sverige har ca 2 200 anställda och en omsättning på ca 15,1 miljarder NOK och bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet.
Veidekke startade med vägbeläggning, veidekking på norska, i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Norge, Sverige och Danmark. Veidekke är noterat på Oslo-börsen och har aldrig gått med förlust. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7324110-1883141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veidekke Entreprenad AB
(org.nr 556508-6583), https://veidekke.teamtailor.com
Timotejvägen 59 (visa karta
)
901 31 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Veidekke Jobbnummer
9787063