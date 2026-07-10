Mark & Anläggningsarbetare
Peab Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Linköping Visa alla anläggningsarbetarjobb i Linköping
2026-07-10
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Mark- och anläggningsarbetare till Peab Anläggning – Gasa med oss i en expansiv och trivsam arbetsgrupp!
Vi utvecklar, anlägger och bygger vardagen där livet levs – med lokal närvaro och fokus på egna resurser. Nu gasar vi på i Östergötland och Sydöstra Sörmland där marknaden är stark och möjligheterna stora. Vill du vara med och växa med oss i en arbetsgrupp som präglas av gemenskap, humor och hög trivsel? Då är det dig vi söker!
I rollen som Mark- och anläggningsarbetare på Peab jobbar du med varierande mark- och anläggningsarbeten – alltifrån grundläggning för industri och husbyggnationer till fjärrvärme och väg- och gatubyggnationer. Du arbetar både självständigt och tillsammans med ditt team ute på arbetsplatsen, där vi värnar om en trygg, säker och inkluderande arbetsmiljö.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi tar hand om varandra, där humorn finns med i vardagen och där du får stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Här får du chansen att bidra med dina idéer och initiativ för att skapa smarta lösningar som håller hög kvalitet och hjälper projektet att nå sina mål. Sagt om din blivande arbetschef; "Under Henriks ledarskap har vi ett öppet och lättsamt arbetsklimat där alla känner sig hörda. Han är jordnära och lyhörd, bjuder gärna på ett skratt och håller organisationen platt – men när det behövs fattas besluten snabbt och tydligt. Det skapar en skön arbetsmiljö, och det syns i våra fina resultat i vår senaste medarbetarundersökning".
Vi söker dig som har:
Ett genuint intresse för branschen
Minst tre års erfarenhet av rollen.
Yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete
Körkort B och tillgång till bil
En flexibel och prestigelös inställning med vilja att anpassa dig efter förändrade förutsättningar
God samarbetsförmåga och en vilja att bidra till en positiv arbetsplats med ordning och reda
En vilja av att dela med dig av dina kunskaper till kommande kollegor genom handledning av lärlingar
En problemlösande och kvalitetsmedveten inställning där du tar egna initiativ och arbetar självgående
Det är meriterande om du har betongkunskap inom mark- och anläggningsarbeten.
Vi värdesätter att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga och att du vill vara med och bygga framtidens hållbara samhälle tillsammans med oss.
Vi erbjuder Hos Peab blir du en del av en organisation som satsar stort och växer i en stark lokal marknad. Här finns en varm och inkluderande gemenskap där vi har roligt tillsammans och verkligen värnar om varandra. Vi ger dig möjligheter till personlig utveckling och en trygg arbetsplats där socialt ansvar och miljöhänsyn är självklara delar i allt vi gör. Vi strävar efter en mångfaldig arbetsplats och uppmuntrar alla kvalificerade kandidater att söka, oavsett kön, ålder, etnicitet eller bakgrund. För att främja en dynamisk och inkluderande grupp ser vi gärna ansökningar från alla som vill bidra till en jämnare könsfördelning då Peab kontinuerligt arbetar för mångfald och jämlikhet i byggbranschen.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten - kontakta Henrik Wallin på henrik.wallin@peab.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen – kontakta Linda Hake på linda.hake@peab.se
Välkommen att driva framgång och bygga framtiden med oss på Peab Anläggning!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Henrik Wallin henrik.wallin@peab.se Jobbnummer
10000036