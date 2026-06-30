Mark & Anläggningsarbetare
Peab Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Skövde Visa alla anläggningsarbetarjobb i Skövde
2026-06-30
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Skövde
, Götene
, Falköping
, Mariestad
, Lidköping
eller i hela Sverige
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
Om jobbet
Vi är en arbetschefsgrupp på lokal marknad i Skaraborg med 50 medarbetare fördelat ungefär 50/50 tjänstepersoner & yrkesarbetare. Vi har många spännande projekt igång och på gång och behöver nu bli fler! Hos oss blir du en del av ett gott gäng med engagerade och drivna kollegor. Vi arbetar som ett team ute i våra projekt där engagemang och delaktighet är viktigt, där allas kompetens bidrar till våra gemensamma mål och lyckade projekt. Vi arbetar på lokal marknad i Skaraborg och det krävs flexibilitet för dagspendling inom geografin. Tjänsten är heltid med start under hösten 2026.
Om rollen
Vi söker dig som är ansvarstagande och noggrann i ditt sätt att arbeta, där det är viktigt att ditt arbete utförs med bra kvalitet och på ett säkert sätt. Du är positiv, engagerad och lösningsorienterad och tycker om att arbeta i team men kan även ta eget ansvar och arbeta självständigt. Du gillar en variation av arbetsuppgifter och har förmågan att driva ditt eget och teamets arbete framåt och du förstår värdet av att ha en nära dialog och god återkoppling till arbetsledningen. Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Krav på minst 3 års erfarenhet av mark-och anläggningsarbete
Krav på goda kunskaper i svenska, kunna göra dig förstådd och förstå andra
Krav på B-körkort
Meriterande om du har yrkesbevis inom mark- och anläggning
Meriterande om du har rörläggnings kompetens
Rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdagen för tjänsten är 16/8. Skicka in CV eller meritförteckning så vi ser vilken erfarenhet du har, samt ett personligt brev där du beskriver dig som person. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta HR-partner Jennifer Bergman per mail: jennifer.bergman@peab.se
Vi kommer tyvärr inte kunna besvara några frågor eller återkoppla kring rekryteringsprocessen under semesterperioden v.28-32. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
recruiter
Jennifer Bergman jennifer.bergman@peab.se Jobbnummer
9985088