Marinbasen söker stabsassistent
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2026-07-01
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Marinbasen är ett logistikförband i utveckling. Tryck på länken för att läsa mer: https://www.forsvarsmakten.se/om-forsvarsmakten/organisation/forsvarsgrenar-och-forband/marinen/var-vi-finns/marinbasen/
1.a Marina basbataljonen
Bataljonen skall kunna försörja marina enheter både till land och till sjöss. All logistikförsörjning sker med flexibilitet, hög grad av rörlighet och med eget skydd. Inom bataljonen ingår stödfartyget HMS Carlskrona vars huvudsakliga uppgift är att skapa operativ uthållighet för de marina förbanden.
Utbildningsbataljonen
Utbildningsbataljonen ansvarar för grundutbildningen av värnpliktiga befäl, soldater och sjömän. Verksamheten utgör en central del av marinen och säkerställer att Försvarsmakten har välutbildad personal redo för att tjänstgöra i Sveriges försvar.
Logistikenheten
Transportsektionen är en del av Logistikenheten och stöttar förbanden i Karlskrona garnison med allt som rör drivmedel, ammunition, förrådshållning och transporter. Här arbetar många civila medarbetare nära verksamheten och ser till att logistiken fungerar varje dag.
Marinbasstaben
Staben samordnar verksamhet och funktioner utifrån chefen Marinbasens beslut. Avdelningarna som finns på staben är HR, säkerhet, genomförande, logistik, planering/utbildning, samband och ekonomi. Stabsassistent söks nu till genomförande och planering/utbildning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent arbetar du i huvudsak i kontorsmiljö i en central roll i en avdelning, kompani eller stabsfunktion – du är med där det händer. Du arbetar nära chefer och kollegor som administrativt stöd till verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära bland annat:
Administrativt stöd till chefer inom verksamhetsledning, samband-, expedition- och kontorstjänst
Grupprapportering
Reservofficer (RO)-handläggning
Skiftesplanering
Bokningar, beställningar och samordning
Bistå med att lösa uppgifter inom stabens övriga ansvarsområden enligt avdelningschefens anvisningar
Planera, förbereda och delta i avdelningens interna och externa mötesverksamhet
KRAVPubliceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Du ska under de senaste 5 åren ha genomförd värnplikt (eller GMU) i Försvarsmakten
Godkänt värnpliktsbetyg, minst JA-2-2
Genomförd och godkänd gymnasieutbildning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
God datorvana, särskilt inom Microsoft Office
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi ser att du är en person som trivs med att arbeta självständigt, ta ansvar och gillar att få saker att fungera. Vidare är du:
Strukturerad och noggrann – har koll på detaljerna
Prestigelös och lösningsorienterad
En lagspelare som stöttar andra och bidrar till helheten
Bekväm i ett högt tempo med varierande uppgifter
MERITERANDE
Kunskaper i PRIO
Erfarenhet av Vidar
God fysisk status
Militära förarbevis
Genomförd stabstjänstutbildning
Erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete
Erfarenhet av FM IT-system
Tidigare eller nuvarande anställning inom FörsvarsmaktenÖvrig information
Militär befattning.
Anställningsform: Anställningen som GSS/K sker med stöd av lag (2012:3329) om vissa försvarsmaktsanställningar. Detta innebär provanställning i 6 månader och därefter tidsbegränsad anställning upp till 6 år med möjlighet till förlängning i 6 år.
Arbetsort: Karlskrona.
Beräknat tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.
Tjänsten innebär även deltagande i övningar och annan verksamhet som innefattar resor utanför arbetsorten.
För upplysningar om befattningen
1.a Marina basbataljonen Mattias Larsson
Utbildningsbataljonen Simon Swiecicki
Logistikenheten Magnus Johnsson
Staben Johan Sundh
För Information om rekryteringsprocessen
Frida Franksson
Samtliga nås via växel 01082-85 000.
Fackliga företrädare
Officersförbundet: Johnas Mård,
Försvarsförbundet: Jimmy Svensson
SEKO: Andreas Emilsson
SACO: Mikael Olsson
Samtliga nås via växel 01082-85 000.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-10. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
371 23 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9986206