Marin servicetekniker / mekaniker
Trosa Marin & Motor AB / Maskinreparatörsjobb / Trosa Visa alla maskinreparatörsjobb i Trosa
2025-10-03
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trosa Marin & Motor AB i Trosa
Marin servicetekniker
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team på Trosa Marin & Motor AB!
Hos oss är det personligheten som väger tyngst. Vi söker dig som tycker om att lära dig, är lösningsfokuserad och en lagspelare. Du gillar ordning och reda, vill leverera kvalitet och känner stolthet i att göra rätt från början.
Vi växer, och du tycker det är roligt med utveckling. Du delar vår passion för att leverera resultat. Hos oss blir du en del av ett engagerat och positivt team som brinner för service i toppklass, hög kunskap och arbeten vi kan vara stolta över.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av båtmotorer
Felsökning och reparation
Installation av motorer, marinelektronik och utrustning
Sjösättning och upptagning av båtar
Digital dokumentation av utförda arbetenKvalifikationerKvalifikationer
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom motorer, fordon eller teknik
Erfarenhet som marinmekaniker
Ansökan
Maila oss ditt CV och skriv kort om dig själv (utan hjälp av ChatGPT). Vi kallar till intervju löpande.
Om oss - Trosa Marin & Motor AB
Vi är ett mindre, familjärt men växande företag i hjärtat av Trosa, med läge både vid ån och Tureholmsviken.
Vi servar och tar hand om båtar året runt - från motorservice och reparationer till installationer, motorbyten och vinterförvaring. Vår vardag präglas av variation, ansvar och en stark lagkänsla.
Hos oss får du:
En trygg arbetsplats med fokus på kvalitet
Möjlighet till utbildning och utveckling
En arbetsmiljö vid vattnet
Vara en del av ett lag där alla strävar efter samma mål - att leverera förstklassigt arbete och trygghet för våra kunder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: info@trosamarin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa Marin & Motor AB
(org.nr 556512-4582)
Västra Hamnplan 1 (visa karta
)
619 35 TROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9538346