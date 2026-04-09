Maria 16 år söker en assistent på deltid samt sommarvikarier
Vi på AssistansExperten söker nu en trygg och erfaren personlig assistent som vill jobba hos vår 16-åriga kund.
Kunden är en glad och social tjej som är 16 år gammal. Hon har nära till bus och skratt och vill nu hitta en ny engagerad och trygg personlig assistent till sitt team som kan hjälpa henne leva ett aktivt och så självständigt liv som möjligt. Hon har en CP-skada, epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning och behöver hjälp med det mesta i sin vardag. Du kommer att finnas i hennes närvaro hela tiden för att hon ska kunna få ett väl fungerande liv och må bra och därför är det viktigt att ni trivs bra tillsammans.
Kunden behöver hjälp med allt i vardagen, till exempel vid matsituationer, träning, personlig hygien och vid sina fritidsintressen. På fritiden tycker honom att gå ut på promenader, gunga, springa med sin Race Runner, bygga med lego, lyssna på musik, sjunga, rida, bowla och åka och bada.
Tjejen bor i en villa i Västerås med sin familj så din arbetsplats kommer framförallt att vara hemma hos henne men ni kommer även att åka ut på olika äventyr tillsammans och assistansen sker därför där hon befinner sig. Kunden har beslut på dubbelbemanning vissa delar under dygnet vilket betyder att du ofta kommer att arbeta tillsammans med en kollega.
Kunden har inget eget talat språk men kommunicerar med sin omgivning på en massa olika sätt, bland annat genom kroppsspråk, tecken som stöd och bilder. Som assistent behöver du vara nyfiken och ha en vilja att lära hennes sätt att kommunicera så att i kan förstå varandra på bästa sätt.
Ni kommer att hänga ihop i vått och torrt och vi kommer att utveckla en nära relation till varandra. Därför är det viktigt att personkemin stämmer och att ni trivs ihop. Kunden tycker bäst om att leka och busa med tjejer, så vi ser gärna att du som söker är tjej.
Teamet runt kunden
Du får ett härligt gäng av kollegor som är en sammansvetsad grupp. I teamet sätter vi lojalitet, engagemang, ansvar, delaktighet och glädje som viktiga egenskaper för att passa in och kunna göra ett bra jobb.
För denna tjänst krävs det att du:
Ser detta uppdrag som långsiktigt
Är rökfri
Är simkunnig
Tycker om lek & bus
Är lugn, trygg, tålmodig och inkännande
Har hög ansvarskänsla och är flexibel
Är en pigg och driven person
Är arbetsvillig och lojal
Behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift
Erfarenhet av CP-skada & epilepsi är meriterande
Det är önskvärt att du har körkort
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar, 50 % tjänst. Timanställning under introduktion.
Arbetstider: Främst kväll och varannan helg. Det kan även vara aktuellt med vaken nattjänstgöring så småningom.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående
Krav: Du behöver ha ett giltigt polisregisterutdrag. En rekommendation är att du beställer utdraget till din digitala brevlåda, då kommer det oftast inom någon dag. Om du inte har en digital brevlåda beställer du utdraget med posten och det kan då ta någon vecka att få hem så beställ gärna ett sådant redan nu. Du beställer det genom polisens hemsida:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
724 71 VÄSTMANLAND
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västmanland Kontakt
Rekryterare
Liv Eriksson liv@assistansexperten.se 072-0927206
