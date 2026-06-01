Margarethahemmet Vårdcentral söker Allmänspecialist
Praktikertjänst Aktiebolag / Läkarjobb / Knivsta Visa alla läkarjobb i Knivsta
2026-06-01
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst Aktiebolag i Knivsta
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Margarethahemmet Vårdcentral är en fin och väletablerad vårdcentral i Knivsta med ca 7800 listade patienter. Den är vackert belägen i sekelskiftesmiljö alldeles intill sjön Valloxen. Till vårt trevliga team söker vi nu en specialistläkare inom allmänmedicin.
Information om arbetsplatsen
Vi har ett brett vårdutbud och arbetar med kontinuitet, kvalitet och arbetsglädje. Hos oss är teamsamverkan god och vi sätter alltid patienten i fokus. På vårdcentralen arbetar idag specialistläkare inom allmänmedicin, ST-läkare, distriktssjuksköterska, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, kurator, dietist, läkarsekreterare och receptionist.
Slutet av 2025 öppnade vi vår nya BVC-filial i Alsike. Målet är att komma närmare familjerna i Alsike och erbjuda trygg, personlig och kunnig barnhälsovård.
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning i ett härligt team med fin sammanhållning. Du har dina egna patienter och på så vis kan vi uppnå kontinuitet och trygghet för alla som är listade hos oss. Vi är måna om din arbetsmiljö och ser vikten av att du som läkare har ett avgränsat uppdrag med möjlighet till bra arbetstider, fortbildning och samverkan.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som allmänspecialist på vårdcentral.
Du kommer att ha planerad mottagning med bokade patienter men också akutpatienter samt chatt och digitala besök. För dig som stimuleras av att handleda AT och ST-läkare så finns goda möjligheter till det. Som allmänspecialist på vårdcentralen kommer arbetet att utformas i möjligaste mån efter ditt intresse och erfarenheter. Hos oss har vi stort samarbete mellan yrkesgrupper vilket vi värdesätter och förväntar oss att du blir en del av det arbetet.Kvalifikationer
Du är specialist inom allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Flytande kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
För att passa in i rollen:
Du drivs av kvalité i ditt arbete och är en god samarbetspartner bland kollegerna. Du trivs i en miljö där det är högt i tak och där arbetet är patientfokuserat. Du har god förmåga att lyssna in och du är noggrann, kan arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att ha ett nära samarbete med alla i teamet för att ge patienterna bästa vård. Vi lägger en stor vikt på teamarbete eftersom vi vet att kvaliteten i vården ökar genom ett teambaserat omhändertagande där olika yrkeskategorier samarbetar. Övrig information
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Vi tillämpar provanställning 6 månader.
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå en personlig intervju inför en eventuell rekryteringsprocess.
Om du har frågor om tjänsten så ring gärna vår rekryterare Cecilia Källebo på telefon 010-128 39 68 alt mejla till cecilia.kallebo@ptj.se
Vi ser framemot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Margaretavägen 51A (visa karta
)
741 44 KNIVSTA Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Uppsala län, Margarethahemmet vårdcentral Kontakt
Cecilia Källebo cecilia.kallebo@ptj.se 010-1283968 Jobbnummer
9939712