Marabou söker skift-tekniker till underhållsavdelning
2025-09-18
I över 100 år har vi på Mondelz International tillverkat älskade chokladprodukter som Marabou, Daim, Oboy, Aladdin och Paradis. Vår tillverkning bygger på skickliga medarbetare som ser till att våra produktionsprocesser fungerar optimalt. Nu söker vi en driven och kompetent Skifttekniker som vill förstärka vårt underhållsteam och bidra till att säkerställa en effektiv och säker produktion.
Som Skifttekniker hos oss får du en viktig roll i att hålla våra produktionslinjer i toppskick. Du kommer att arbeta i ett team med andra tekniker och samarbeta nära produktionen för att lösa problem och förbättra våra processer.
I rollen ansvarar du för att felsöka, reparera maskiner och maskindelar, samarbeta med underhållskollegorna för lösa problemen, skapa arbetsordrar, ha kontakt produktionspersonal samt koordinera mellan produktion och underhåll. Tjänsten är omväxlande och ger goda möjligheter till utveckling. Denna tjänst innebär ett ansvar för akut avhjälpande underhåll. Du kommer att arbeta i ett rullande schema med arbetstiderna 06:06-14:36 och 14:36-23:06 varannan vecka.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Felsökning, reparation och underhåll av maskiner och utrustning. Snabb och effektiv åtgärdande av oplanerade stopp och haverier samt föreslå åtgärder för att undvika upprepningar av avhjälpta problem.
Medverka i underhållsmöten beträffande planering, produktionsutfall.
Medverka i riskbedömningar och förbättringsarbeten.
Dokumentation av utfört arbete och rapportering.
Supporta produktionsprocesserna och ge den hjälp som efterfrågas med avseende på teknisk support och optimering.
Arbeta enligt säkerhetsföreskrifter och företagets policy.
Vem är du?
Du är mycket kvalitetsmedveten då det i livsmedelsproduktion ställs mycket höga krav på noggrannhet och en stor och viktig del i arbetet sker genom kontroller och rengöring. Vi följer föreskrifter & lagar angående kvalitet, hygien och säkerhet.
Du tycker att din och andras säkerhet är viktigast, du är en driven och ansvarstagande person med hög servicekänsla som själv upptäcker vad som behöver utföras då arbetet ofta är mycket självständigt.
Vi ser gärna att du är serviceinriktad, socialt och engagerad, har en positiv attityd till förändringar och utveckling, trivs med att arbeta både självständigt och i team med kollegorna inom organisationen, är stresstålig och utåtriktad. Noggrann och har ett lösningsorienterat arbetssätt som bygger på egna initiativ och flexibilitet.
Erfarenhet av industriellt underhåll (minst 2 år).
Mycket goda kunskaper inom felsökning och diagnostisering.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Goda datorkunskaper i Office paketet.
Meriterande:
Elektrikerutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av automation och PLC-system
Svets- och svarvningskunskaper
Kunskap om digitala underhållssystem (t.ex. SAP PM)
Erfarenhet av Lean Six Sigma
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare med 6 månader provanställning. Omfattningen är heltid/100 %. Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Underhålls koordinator Jimmy Hansson, epost: jhansson@mdlz.com
eller telefonnummer +46 070 2877330
Välkommen med din ansökan bestående av CV senast den 16 oktober 2025, Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
