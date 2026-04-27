MAR - Medicinsk ansvarig för rehabilitering
Omsorgskontoret har ansvar för insatser till äldre- och personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden. Du kommer tillhöra kvalitet och utvecklingsenheten, som ingår i Omsorgskontorets stab. Arbetsgruppen består av kollegor som är verksamhetsstrateger, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), yrkeslärare inom vård och omsorg och chefssekreterare. Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Som MAR är du en viktig motor i omsorgskontorets kvalitets- och utvecklingsarbete. Du arbetar uppdragsstyrt och stöttar verksamheterna i frågor som rör rehabilitering, kvalitet och patientsäkerhet. Du fångar upp behov och bidrar till att regelverk och kunskap omsätts i hållbara arbetssätt. I rollen driver du omställningen mot en modern, evidensbaserad vård och har ett tydligt digitalt perspektiv - där data och digitala arbetssätt används för att följa upp och förbättra. Samverkan är en nyckel: du skapar delaktighet genom dialog, lyhördhet och ett förhållningssätt som gör det lätt att göra rätt. Vi har haft MAR-funktion sedan tidigare, vilket innebär att du kliver in i ett etablerat uppdrag med befintliga strukturer och samarbetsytor - och får goda förutsättningar att fortsätta utveckla arbetet. Några exempel på arbetsområden:
• Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen: ta fram övergripande riktlinjer och följa upp att verksamheterna har ändamålsenliga rutiner, ansvar och uppföljning
• Kvalitetsuppföljning och utveckling av rehabilitering, hjälpmedel och arbetssätt (inklusive datadriven uppföljning)
• Stöd och rådgivning till kontorsledning, verksamhetsledning, MAS, enhetschefer och legitimerade professioner
• Patientsäkerhet inom rehabilitering: följa upp risker och avvikelser, initiera egenkontroller och bidra till att rapportering och lärande leder till förbättrade arbetssätt
• Medicintekniska produkter (MTP): ta fram övergripande riktlinjer och följa upp att verksamheterna har en patientsäker hantering, inklusive avvikelser/tillbud.
• Samverkan och samordning - både nära verksamheterna och med region, hjälpmedelsverksamheter och andra viktiga aktörer
• Vem är du?
Är du en person som vill vara med och göra verklig skillnad i människors vardag genom att bidra till en trygg och högkvalitativ rehabilitering i kommunal hälso- och sjukvård? Vill du vara med och driva och utveckla vårt arbete med rehabilitering, kvalitet och patientsäkerhet? Då är du rätt person för tjänsten, Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). I rollen stöttar du verksamheten med struktur, uppföljning och förbättring - med fokus på följsamhet till regelverk och arbetssätt som håller över tid. Kvalifikationer
• Du är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.
• Du har flerårig erfarenhet av rehabilitering, gärna inom kommunal hälso- och sjukvård.
• Du har god koll på relevant lagstiftning och föreskrifter, till exempel HSL, Patientsäkerhetslagen, Socialstyrelsens föreskrifter samt ledningssystem för kvalitet.
• Du trivs med att arbeta självständigt och strukturerat, och du har lätt att lyfta blicken och se helheten.
• Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Vidareutbildning inom till exempel ledarskap, kvalitet/patientsäkerhet, verksamhetsutveckling eller juridik.
• Erfarenhet av att arbeta i en MAR-funktion eller i en liknande kvalitetssäkrande roll.
• Erfarenhet av att utreda avvikelser och genomföra händelseanalyser.
• Erfarenhet av att ta fram riktlinjer och utbildningsmaterial och att stötta implementering i verksamheten.
Personliga egenskaper:
• Du är trygg i din profession, tydlig i dina bedömningar och har god integritet.
• Du är analytisk och kvalitetsmedveten, och du kan se samband och prioritera rätt insatser.
• Du är lyhörd och pedagogisk och skapar förståelse och engagemang när nya arbetssätt ska förankras.
• Du trivs i samarbete, bygger långsiktiga relationer och samverkar tryggt på olika nivåer i organisationen.
• Du tar initiativ, hittar lösningar och har ett tydligt fokus på förbättring - från idé till resultat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Du som medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder dig en arbetsplats där du har stora möjligheter att vara med och påverka din och vår gemensamma framtid. Här har vi en öppen kultur och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi tar vara på din kreativitet och ditt engagemang och uppmuntrar dig till att komma med idéer och utmana invanda arbetssätt, alltid med fokus på medborgaren.
Kvalitet- och utvecklingsenheten sitter i stadshusets moderna lokaler nära centrum och kommunikationer. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete del av arbetstiden. På vår arbetsplats har vi inte fasta arbetsplatser utan du som medarbetare väljer arbetsplats utifrån arbetsuppgift.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
