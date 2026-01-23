Manuell Svetsare Svetsare till AnVa
2026-01-23
AnVa KSG i Trollhättan är ett etablerat industriföretag specialiserat på legotillverkning av rör- och plåtdetaljer. Fokus ligger på svetsning, maskinbearbetning och plåtformning för kunder inom krävande branscher som gasturbiner, offshore och radarsystem.
Här kombineras hantverk och modern produktion i en trivsam arbetsmiljö. Företaget präglas av god sammanhållning, hög kompetens och stort engagemang för det man gör. AnVa KSG är en del av AnVa Industries, en svensk industrikoncern med över 440 medarbetare.Arbetsuppgifter
I rollen som svetsare arbetar du med avancerad manuell svetsning i både svartstål och rostfritt material. Du bygger kompletta produkter från ritning till färdig komponent, ofta rör- och plåtkonstruktioner på hög teknisk nivå. Här erbjuds du en roll där du får jobba varierat och hantverksmässigt. Fokus i rollen är svetsning inom antingen TIG eller MIG/MAG, du behöver inte kunna båda.
Exempel på arbetsuppgifter: * Manuell svetsning med TIG Och/eller MIG/MAG i material som svartstål och rostfritt * Kapning och montering * Bygga och sammanfoga detaljer * Arbeta utifrån ritningar * Allmänt verkstadsarbete * Möjlighet att arbeta med valsning av runda detaljer
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag. Profil
Du trivs i en praktisk roll där kvalitet och hantverk står i fokus. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta tillsammans med andra.
För att lyckas i rollen ser vi att du har: * Erfarenhet av TIG och/eller MIG/MAG * Verkstadsvana och erfarenhet av att läsa ritningar * Goda kunskaper i svenska i tal och skrift * Kunskap i praktisk bedömning av svetsfogar enligt ISO 5817
Meriterande: * Truck- och traverskort * Erfarenhet av plåtbearbetning eller valsning
Som person är du: * Samarbetsvillig * Praktiskt lagd * Lösningsorienterad * Nyfiken och driven
I denna rekrytering samarbetar AnVa KSG med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill, med möjlighet till övergång till anställning hos AnVa KSG. Startdatum: Enligt överenskommelse, med möjlighet till snabb start.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Maria Haswani, maria.haswani@skill.se
