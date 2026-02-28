Manuell/Robotsvetsare till Ljungby

Jobcenter in Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljungby
2026-02-28


Erfaren Svetsare till Ljungbyföretag

Vill du bli en viktig del av Ljungbys starka tillverkningsindustri? Vår kund söker nu svetsproffs som kan jobba skift och bor i eller nära Ljungby!

Om Företaget

Vår uppdragsgivare är ett etablerat namn inom tillverkningsindustrin i Ljungby, där innovation och kvalitet står i fokus. Teamet präglas av erfarenhet, stolthet och stark lokal förankring.

Din Roll

Du får en viktig roll i laget med varierande och utmanande arbetsuppgifter:

Manuell och/eller robotsvetsning på hög nivå

Arbete utifrån tekniska ritningar och precisionsmätning

Samarbete i ett engagerat lag men även ansvar för egna projekt

Fokus på kvalitet och noggrannhet i allt du gör

Vem är du?

För att lyckas ser vi att du har:

Flera års svetsarerfarenhet, gärna från industriell produktion

God förståelse för ritningar, teknik och tillverkningsprocesser

Lokal närvaro - du bor redan i, eller kan flytta till, Ljungbys närområde för att vara del av den lokala gemenskapen
Kan jobba skift

Initiativförmåga, ansvarstagande och ett öga för detaljer

Villkor och Ansökan

Inhyrning för att sedan övergå i en anställning hos kunden.

Praktiskt svetsprov ingår i processen

Start så snart som möjligt eller enligt överenskommelseRekrytering sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!

Har du frågor? Kontakta Peter Johansson, Rekryteringsansvarig, på 070 - 857 87 76.

Blir du vår nästa kollega? Vi ser fram emot att få tillskott av just din erfarenhet och ditt engagemang i Ljungby!

Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb.

Jobcenter in Sweden AB (org.nr 559028-7412)

Gunilla Johansson
gunilla@jobcenter.se

9769413

