Manuell/Robotsvetsare till Ljungby
2026-02-28
Erfaren Svetsare till Ljungbyföretag
Vill du bli en viktig del av Ljungbys starka tillverkningsindustri? Vår kund söker nu svetsproffs som kan jobba skift och bor i eller nära Ljungby!
Om Företaget
Vår uppdragsgivare är ett etablerat namn inom tillverkningsindustrin i Ljungby, där innovation och kvalitet står i fokus. Teamet präglas av erfarenhet, stolthet och stark lokal förankring.
Din Roll
Du får en viktig roll i laget med varierande och utmanande arbetsuppgifter:
Manuell och/eller robotsvetsning på hög nivå
Arbete utifrån tekniska ritningar och precisionsmätning
Samarbete i ett engagerat lag men även ansvar för egna projekt
Fokus på kvalitet och noggrannhet i allt du gör
Vem är du?
För att lyckas ser vi att du har:
Flera års svetsarerfarenhet, gärna från industriell produktion
God förståelse för ritningar, teknik och tillverkningsprocesser
Lokal närvaro - du bor redan i, eller kan flytta till, Ljungbys närområde för att vara del av den lokala gemenskapen
Kan jobba skift
Initiativförmåga, ansvarstagande och ett öga för detaljer
Villkor och Ansökan
Inhyrning för att sedan övergå i en anställning hos kunden.
Praktiskt svetsprov ingår i processen
Start så snart som möjligt eller enligt överenskommelseRekrytering sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Peter Johansson, Rekryteringsansvarig, på 070 - 857 87 76.
Blir du vår nästa kollega? Vi ser fram emot att få tillskott av just din erfarenhet och ditt engagemang i Ljungby! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
