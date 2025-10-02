Manpower söker svetsare till Mora Mast!
2025-10-02
Vill du vara med och bidra till säkrare miljöer i trafiken och offentliga utrymmen? Nu söker vi flexibla och prestigelösa industriarbetare och erfarna svetsare till Mora Mast - ett företag med lång erfarenhet av att tillverka belysningsstolpar i allt från standardstolpar till kundanpassade lösningar.
Om Mora Mast
Mora Mast AB är en del av Saferoad Group sedan 2007 och har sin verksamhet i Mora.
Företaget är specialiserat på tillverkning av belysningsstolpar av olika utföranden, med fokus på kvalitet, säkerhet och innovation. Mora Mast ett stabilt företag med stark lokal förankring. Läs mer på moramast.se.
Om tjänsten
Du blir anställd av Manpower och arbetar på uppdrag hos Mora Mast. Uppdraget har goda möjligheter att bli långsiktigt för rätt person.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Svetsning av belysningsstolpar i metall. Montering, paketering och truckkörning. Du är där du behövs bäst för stunden!
Arbetstid: Dagtid till att börja med, men skiftarbete kan bli aktuellt
Start: Omgående
Plats: Mora Mast i Mora
Kvalifikationer
För att trivas med dina kommande arbetsuppgifter är det viktigt att du tar ansvar för ditt arbete och att du har en förmåga att se detaljer. Vi letar efter dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en teamorienterad miljö. Du motiveras av att bidra till hög kvalitet i produktionen och har en flexibel inställning till arbetet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
* Svetsutbildning och erfarenhet av manuell svetsning
* Truckkort - ett krav
* Körkort och tillgång till bil - ett krav
* Meriterande: Hjullastarkort och C4-kort
* Du är flexibel, prestigelös och gillar att jobba där du behövs
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag.
Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Hammarin Holmerud via e-post: anna.holmerud@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
Manpower AB
Manpower
Anna Hammarin Holmerud anna.holmerud@manpower.se +46703770428
