Manlig personlig assistent sökes till uppdrag i Järfälla
2025-08-25
Har du lätt att smälta in i ett privat hem och se andras behov? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Vår Omtanke söker nu en man som vill arbeta som personlig assistent med vår kund i Järfälla. I rollen kommer du göra skillnad i en människas liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Du kommer att arbeta som personlig assistent åt en man på 27 år med en neuromuskulär sjukdom. Varannan vecka bor han hos sin mamma i Viksjö Järfälla och varannan vecka hos sin pappa nära Jakobsbergs station (där det finns två hundar), därav är det viktigt att kunna ta hänsyn till de andra familjemedlemmarna. Kunden behöver hjälp med det rent praktiska i sin vardag, allt från hjälp med förflyttningar, toalettbesök och att fixa mat till enkla hushållssysslor som tex plocka disk, städa, skotta snö och liknande som en 27-åring skulle ha gjort hemma och stöd vid eventuella aktiviteter. Han gillar foto och datorer vilket tar upp mycket av hans vakna tid. Han hör lite sämre och kan därför tycka det är lite svårt att vara social, vilket innebär att du som assistent behöver vara lite driven i er konversation samtidigt som du behöver vara inkännande och ge honom mycket eget space.
Denna tjänst passar extra bra för en studerande som har få obligatoriska lektioner. Vem är du?
Man
Pratar flytande svenska
Kan ta egna initiativ
Van vid hushållssysslor
Förmåga att invänta kunden
Ordningssinne och kommer i tid!
Vaccinerad mot covid-19
Har du vana av att arbeta som personlig assistent i familj är det ett plus. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Arbetspassen är förlagda 1-2 dagar per vecka, helgfria vardagar mellan varannan vecka kl. 08.30-17.00 och varannan vecka 8-18.30 med 4-6 veckor ledigt på sommaren. Det finns även pass varannan helg kl 11-16. Fler pass kan finnas vid behov. Aldrig arbete på kvällar eller röda dagar om inte något särskilt är överenskommet. Tjänstens storlek är på ca 50%. Har du tillgång till bil och körkort finns det även möjlighet att jobba några av veckorna på sommaren på landstället i Norrtälje också.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående eller i augusti, men intro behöver göras i juni senast.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
