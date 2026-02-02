Manlig personlig assistent sökes till Majorna, 30-40 %
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
Manlig personlig assistent sökes till Majorna, 30-40 %
En 35 årig kille i Majorna söker en manlig personlig assistent.
Tjänsten startar som timanställning och kan övergå till en visstidsanställning så länge assistansuppdraget pågår, cirka 30 till 40 procent, om vi trivs tillsammans.
Om arbetet
Du blir ett stöd i vardagen, ett hjälp jag, både hemma, på daglig verksamhet och vid olika aktiviteter. Killen bor i Majorna och har sin sysselsättning i centrala Göteborg.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, helg och natt. På nattpassen ingår sovande jour i fem timmar. Vi har ofta längre pass eftersom det fungerar bäst för honom. Schema är rullande.
Vem du stöttar
Killen har en diagnos inom autismspektrat och behöver stöd med struktur, planering och att få saker gjorda. Han stammar också, vilket ibland gör att han behöver hjälp att få fram det han vill säga. Därför är det viktigt att du är trygg i kommunikation och kan stötta lugnt, lyhört och respektfullt, till exempel genom att ge tid, ställa tydliga frågor och hjälpa till att skapa sammanhang när orden hakar upp sig.
Vem du är
Du är stabil, pålitlig och tar ansvar. Du är lugn som person och bra på att hitta lösningar när saker behöver komma i gång. Du kan hjälpa till med allt från morgonrutiner till att fylla fritiden med både återhämtning och aktiviteter. Det är ett plus om du kan laga mat och tycker om att vara lite kreativ i köket.
Intressen och fritid
Musik är ett stort intresse. Han kan nörda ner sig i olika genrer i perioder och ibland skriver och producerar han musik i studion på daglig verksamhet. Har du också ett musikintresse är det ett extra plus.
Han gillar också TV spel, särskilt Nintendo. Pokémon ligger högt på listan, men han spelar allt från quiz till äventyr och mer lättsamma spel. Han tycker om dagsutflykter, ofta kopplade till det specialintresse som gäller just nu. Du får gärna ha en egen favoritplats att visa.Publiceringsdatum2026-02-02Övrig information
Det är en rökfri arbetsplats och uppdraget är långsiktigt. Förutom att vara assistent blir du också en viktig person i hans vardag, någon han lär känna och knyter an till.
Vi håller intervjuer löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person. Eftersom det tar tid att bygga relation och arbetssätt behöver du se det här som ett jobb du vill stanna i.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
- Vid en eventuell intervju förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9718622