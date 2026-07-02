Manlig personlig assistent med erfarenhet av autism
Tindra Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm
2026-07-02
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tindra Personlig Assistans AB i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Båstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
🌟 Personlig assistenter sökes – erfarenhet av autism och utåtagerande beteende
Vi söker nu en engagerad och trygg manlig personlig assistent för uppdrag i Klippans kommun. Du har erfarenhet av och/eller god kunskap kring autism och känner dig bekväm med att arbeta i situationer där utåtagerande beteende kan förekomma. Du är lugn, stabil och har förmågan att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i ditt arbete.
📝 Om tjänsten
Ca ett pass i veckan.
Korta pass på 4–6 timmar.
Möjlighet till enstaka dygnspass.
Arbetstid kan förekomma alla dagar i veckan och på varierande tider.
Är flexibel när det gäller arbetstider.
Perfekt att kombinera med studier, annat arbete eller liknande.
👤 Vi söker dig som
Har erfarenhet av och/eller kunskap om autism.
Har erfarenhet av och är trygg i att hantera utåtagerande beteende.
Är ansvarstagande, lyhörd och har ett professionellt bemötande.
Kan arbeta självständigt och följa upprättade rutiner och arbetssätt.
Är flexibel när det gäller arbetstider.
❗ Krav
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
⭐ Meriterande
Utbildning eller tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent, autism och lågaffektivt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
📩 Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande rekrytering, så skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Märk din ansökan med "TOFTA".
För mer information, ring oss på 0435-15730.
Kort om Tindra
Vår policy är att ge en bra och personlig service till våra uppdragsgivare med utgångspunkten att alla människor har rätt att leva ett självvalt liv, oberoende av funktionsnedsättning.
Hos Tindra börjar din anställning med en tät dialog under introduktionen. Vi vill säkerställa att du trivs och utvecklas i ditt arbete. De månatliga arbetsplatsträffarna fyller en viktig funktion i din och arbetslagets fortsatta utveckling.
Din anställning omfattas av Fremias kollektivavtal för personliga assistenter. Tindra är mån om sin personal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till samtliga anställda. Vi vill att du stortrivs, utvecklas och stannar länge hos oss.
Vill du veta mer? Läs gärna vidare på www.tindraassistans.se,
ta en titt på vår Facebook, Tindra personlig assistans eller slå oss en signal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: rekrytering@tindra-ab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TOFTA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tindra personlig assistans AB
(org.nr 556669-5713) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tindra Personlig Assistans AB Jobbnummer
9990225