Manlig Ledsagare till Ung man i Hässelby
Nordisk Hem och Lss Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Hem och Lss Assistans AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill jobba som ledsagare åt en ung man som bor i Hässelby men sin familj.
Familjen önskar en manlig ledsagare och har stöd genom lagom om LSS att välja endast manliga ledsagare.
Du som ledsagare behöver ha ork och energi och gärna vara ungdomlig själv. Det är viktigt att du har mycket tålamod och kan vara bestämd.
Ledsagningen kommer utföras både på helger, tider efter överenskommelse med familjen.
Krav på bra Svenska.
Introduktion sker på plats.
Beslutet är på 10 timmar per månad och bokas samt utförs enligt överenskommelse med familjen.
När du söker en tjänst hos oss, skicka ett mail med ditt cv och ditt personliga brev. Vi uppskattar även om du bifogar en bild på dig själv. Din ansökan kommer att läsas av personal på Nordisk Hem och LSS assistans samt kundens vårdnadshavare.
Nordisk assistans är ett litet kundnära bolag med personal som har över 20 års erfarenhet av branschen. Vår kunskap blir din trygghet. Vår uppgift är att göra din vardag lite enklare och att just dina behov tillgodoses. Vi älskar vårt nära arbete med människor med olika bakgrund, i alla åldrar. För oss är det viktigaste att du som kund och assistent känner trygghet och inflytande genom hela samarbetet.
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: rekrytering@nordiskassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ledsagare Hässelby". Arbetsgivare Nordisk Hem och Lss Assistans AB
(org.nr 556554-0506)
165 64 HÄSSELBY Arbetsplats
Nordisk Hem & LSS Assistans Jobbnummer
9513399