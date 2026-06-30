Manlig Ledsagare i Täby
Livis Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-30
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Vi har nu ett uppdrag i Täby där vi söker en manlig, kompetent och erfaren ledsagare till ett ärende på 43 timmar / månad. (Obs, antalet timmar kan variera per månad)
Det gäller en ung man med lindrig utvecklingsstörning, cerebral pares, epilepsi samt intellektuell funktionsnedsättning som vill komma ut på olika sociala fritidsaktiviteter som promenader, träning och gym.
Arbetsuppgifter: Som ledsagare hos oss ger du omvårdnad och social omsorg med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra kundens tillvaro meningsfull och innehållsrik. Som ledsagare följer du med kunden på olika aktiviteter. Dag samt tid är varierande men ofta lagt sen eftermiddagar/ kvällstid och helger.
Kvalifikationer: Vi vill att du har erfarenhet av funktionsnedsättning. Du har en positiv inställning och ett flexibelt, kreativt tänkesätt med en förmåga att se möjligheter. Du ser det som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har även goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Livis Omsorg är ett familjeägt företag som arbetar med tjänster inom social omsorg. Vår verksamhet bygger på hög omsorgskvalitet, respekt för alla, personligt engagemang och individuellt anpassade lösningar. För oss är varje uppdrag unikt och målsättningen är att ge den service som kan förväntas för en lugn och trygg vardag. Alla insatser är planerade efter kundens önskemål och behov. Vårt verksamhetsmål är att erbjuda omsorg och service av hög kvalitet. Vi vill ge en god omvårdnad som garanteras med gott bemötande, inflyttande, delaktighet och trygghet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: naomi.norberg@livissomsorg.se Arbetsgivare Livis Omsorg AB
(org.nr 556810-7196)
Junfgrugatan 13 (visa karta
)
114 44 STOCKHOLM Kontakt
samordnare
Naomi Norberg naomi.norberg@livissomsorg.se 0735157500 Jobbnummer
9985733