Manlig kund i Linköping söker personliga assistenter
2025-12-11
Vi söker personliga assistenter till en man boendes i Linköpings kommun.
Kunden söker dig som är en glad och positiv person. Du ska vara ansvarsfull och engagerad. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som personlig assistent och är väl förtrogen med vikten av att ha ett respektfullt bemötande och förhållningssätt.
Kunden har en hjärnskada från en tidigare olycka.
Han har svårt att planera -vilket ställer krav på dig som assistent att kunna kommunicera en sak i taget och att du är lugn.
Han är beviljad assistans dygnet runt med vaken natt. Dygnet är fördelat på två arbetspass.
Dina arbetsuppgifter: Som personlig assistent ska du alltid finnas i kundens närhet för att bistå med stöd vid kundens alla dagliga aktiviteter. Det kan handla om stöd och hjälp med hygien, hjälp vid matsituationer, vissa hushållsgöromål, träning och fritidsaktiviteter.
Han bor med sin hustru -som också är ställföreträdare. Hon hjälper även till att förmedla eller bedöma det som hennes make behöver ha stöd i.
Det är ett krav att du som söker har någon form av erfarenhet av diabetes typ 1. Det kan vara både arbetsrelaterad erfarenhet eller privat erfarenhet.
Diabetes påverkas av flera faktorer såsom sömn, kost, träning mm.
• Då han själv inte kan kommunicera när hans blodsocker är på väg upp eller ner så är det otroligt viktigt att du som assistent tar ansvar under hela ditt arbetspass -och vid överlämning till eller från en kollega att förmedla hur arbetspasset har varit gällande sömn, kost, träning eller annat.
Om du blir aktuell för en anställning så kommer du att behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret.
Omfattning: Vi söker personal till 2 tjänster med omfattning på ca 70-85% med möjlighet att arbeta extra.
Som anställd på Drivhuset Assistans får du möjligheten att bidra till en meningsfull vardag för andra, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas professionellt.
Du erbjuds interna utbildningar och stöd i ditt vardagliga arbete.
Våra arbetsplatser präglas av engagemang, kunskap, omsorg och en stark arbetsgemenskap.
Villkor för anställning: För att kunna signera ditt anställningsavtal och kommande tidrapporter krävs att du har ett Bank-ID.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Skicka in din ansökan i form av CV och en kort beskrivning om dig redan idag och bli en del av vårt drivna och engagerade team!
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post
E-post: jobb@drivhusetassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Referens 120". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Drivhuset Assistans AB
(org.nr 559453-1831) Jobbnummer
9639469