Manlig assistent sökes till kille i Tyresö
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö
2025-10-22
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Tyresö! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om tjänsten Vi söker fler assistenter till vår härliga kund i Tyresö. Han är en kille i 33 års åldern, han bor i ett lugnt område med nära kommunikationer.
Som assistent hos honom kommer du vara behjälplig med förflyttningar som kan ske manuellt, personlig hygien, matlagning och sköta om i hemmet.
Han uppskattar det mesta i vardagen såsom musik, promenader, åka på utflykter och att fika på stan.
Din svenska måste vara mycket bra och du får inte vara rökare. Personkemin är extremt viktig så samarbetet går smidigt och bra. Det händer att man arbetar med en kollega men även ensam på sina arbetspass så det är viktigt att du har lagkänsla då man ibland behöver ställa upp för sina kollegor vid oplanerad såsom planerad frånvaro.
Vem är du? För detta arbete krävs det att du kan tala och skriva svenska obehindrat.
Det skadar inte om du har tidigare erfarenhet inom epilepsi och diabetes. Du som söker tjänsten är man, ålder spelar ingen roll men du ska vara ung i sinnet, empatisk, social, levnadsglad och positiv. Du är noggrann, ansvarsfull och strukturerad samt har förmågan att lyssna in andra personer och förstå din roll som personlig assistent.
Det är också viktigt att du är ärlig, tycker om att arbeta och har förmåga att skapa en positiv atmosfär omkring dig.
Du bör även vara icke pälsdjursallergiker eller rädd för hundar då kundens familj har en hund som kan finnas i hemmet. Du bör ha stor empati, vara självgående, kunna ta egna initiativ, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd. Det är viktigt att du förstår att du har birollen och att din uppdragsgivare som har personlig assistans har huvudrollen.
Vad får du? Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Timanställning, kan leda till fast tjänst.
Arbetstiderna kan komma att variera mellan vardag och helg. Kväll, natt (jour) samt dag.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke och av kundens anhöriga.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
http://www.varomtanke.se
Arbetsplats
Vår Omtanke
