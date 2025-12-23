Mångsidig Produktionsmedarbetare | Gunnarshögs Gård
Hireq AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Simrishamn Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Simrishamn
2025-12-23
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hireq AB i Simrishamn
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige
Om Gunnarshögs Gård
Vi som driver Gunnarshögs Gård heter Erik och Anja. Vi har förmånen att bo och verka på det natursköna Österlen, i ett böljande landskap, bland guldgula rapsfält. Här odlas de råvaror som vi sedan vidareförädlar och säljer i vår gårdsbutik och till återförsäljare runt om i landet. Gunnarshögs Gård är en släktgård som tillhört familjen Nilsson sedan 1897.
Verksamheten har utvecklats från ett traditionellt jordbruk till ett nytänkande livsmedelsföretag med kallpressad rapsolja i fokus. Rapsen odlas på vår egen gård eller alldeles i närheten, vilket ger oss full kontroll över hela produktionen, från frö till flaska. Vi hoppas och tror att vår lokala produktion kan bidra till en mer levande landsbygd, en hållbar utveckling samt ger dig möjligheten att göra hälsosamma val som ger bra livskvalitet
Det är full fart hos oss på Gunnarshög och vi söker nu ännu en medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Hos oss på gården kommer du att i första hand arbeta med råvaruhantering som är den första delen i produktionen av våra rapsoljor. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att vara mottagning, torkning, rensning och säckning av råvaror och foder. Lastning och lossning av gods med lastmaskin och truck är dagligen förekommande uppgifter.
Allmän skötsel och underhåll på gården kommer också att ingå i dina arbetsuppgifter. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet och därför förekommer om- eller nybyggnationer där du kan vara behjälplig.
Vi på gården arbetar som ett lag och därför hjälps vi åt när det är mycket belastning på någon avdelning. Du kommer därför också att hjälpa till på fyllningsavdelningen när behov finns. Detta är kort sagt en varierad tjänst som innehåller lite av varje.Profil
Vi söker dig som vill ha en varierad tjänst med många olika arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har en bakgrund med utbildning eller erfarenhet inom lantbruk. Men har du intresse för lantbruk och kunskap från produktion inom livsmedelsindustrin kan detta vara minst lika intressant. Du är allmänt händig och kan därför ta dig an såväl underhåll av maskinerna som att hjälpa till med diverse underhålls- eller byggnadsprojekt som förekommer på gården.
Som person är du en sådan som tar stort eget ansvar. Du ser vad som behöver göras och kommer med förslag på förbättringar. Ordning och reda är ditt signum, och du är en slutförare av rang. Du drivs av att ingå i ett team där man jobbar tillsammans för att få arbetet gjort. Du är en doer och får saker att hända helt enkelt. Du är van användare av datasystem och kan därför snabbt komma in i vårt affärssystem som används för alla moment i processen av vår produkt.
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Gunnarshögs Gård med HIREQ. . Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6850641-1765196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
Gunnarshögs gård (visa karta
)
276 56 HAMMENHÖG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hireq AB Jobbnummer
9663497