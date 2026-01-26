Managing Director Till Lapp Miltronic
2026-01-26
Vi söker en Managing Director som ska leda och driva utvecklingen av LAPP Miltronics verksamt i både Sverige och Danmark, samt Fleximark, med verksamhet i Sverige. Detta är en central ledande roll som kombinerar fullt affärsansvar med stark lokal närvaro och nära samarbete inom en internationell, familjeägd industrikoncern. Rollen har ett tydligt kommersiellt mandat och ett starkt fokus på försäljning, tillväxt och företagskultur.
LAPP Miltronic i Sverige och Danmark förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, elkomponenter och automationsprodukter med hög teknisk kompetens och kvalificerad rådgivning. Företaget startades i Stockholm 1965 men är i dag ett helägt dotterbolag till tyska LAPP Group och är koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden.
Vårt huvudkontor ligger i Nyköping, där även lager, logistikcenter och kundanpassad tillverkning finns. Vägg i vägg med LAPP Miltronic ligger systerbolaget Fleximark, grundat 1978 och förvärvat 1991 av Miltronic. Fleximark är koncernens produktionsbolag för FLEXIMARK® Märksystem och förser marknaden med märksystem, etiketter och tillbehör. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn. Bolagen omsätter omkring 600 MSEK och har 100 medarbetare.
Om rollenSom Managing Director har du fullt legalt, operativt och kommersiellt ansvar för både Sverige och Danmark. Du leder LAPP Miltronic och systerbolaget Fleximark med ett tydligt mandat att driva lönsam tillväxt, stärka den kommersiella agendan och utveckla en försäljningsdriven och kundfokuserad kultur.
Du ansvarar för att samordna strukturer, system och arbetssätt i linje med "One LAPP"-arbetssättet, samtidigt som lokala kulturer och etablerade verksamheter respekteras. Rollen innefattar fullt resultatansvar samt operativt ansvar och personalansvar. Du förväntas ha en synlig och hands-on-närvaro i Sverige, inklusive produktion och lager, samt regelbunden närvaro i Danmark. Som en del av ledningsgruppen för det nordiska klustret representerar du Sverige och Danmark och bidrar aktivt i strategiska diskussioner, beslutsfattande och genomförande.
Huvudsakliga ansvarsområdenLeda och utveckla den svenska verksamheten och det danska säljbolaget med fullt resultatansvar samt operativt ansvar och personalansvar
Driva kommersiell tillväxt med starkt fokus på försäljningsresultat, kundutveckling och lönsamhet
Vara en synlig ledare med nära samarbete med kunder, säljteam, produktion och logistik
Utveckla och stärka en prestationsorienterad, försäljningsdriven och kundcentrerad företagskultur
Leda organisationsutveckling och förbättringar av struktur, system och processer
Säkerställa effektivt genomförande inom försäljning, verksamhet, produktion och leveranskedja
Representera Sverige och Danmark inom det nordiska klustret och bidra aktivt till strategi och implementering
Om dig
Du är en trygg och affärsdriven ledare med ett starkt kommersiellt mindset och gedigen erfarenhet från industriella B2B-miljöer. Du har en tydlig bakgrund i försäljningsdrivna organisationer och är bekväm med att arbeta nära kunder, leda kommersiella team och driva tillväxt.
Du har erfarenhet från internationella organisationer, gärna inom strukturerade eller matrisstyrda koncerner, och är van vid att balansera lokalt ansvar med koncernstrategi. En teknisk eller ingenjörsmässig bakgrund värderas högt och stärker din trovärdighet i dialogen med kunder, produktion och koncernfunktioner.
Som ledare är du tydlig, engagerad och människoorienterad. Du tror på att stark kultur, tydlig riktning och ansvarstagande skapar resultat. Du är bekväm med att ta ansvar, fatta beslut och leda förändring, samtidigt som du bygger engagemang och samarbete över team-, funktions- och landsgränser.
