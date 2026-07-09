Manager (tvätthall) Chef för affärsområde tvätthall
Scania Cv Aktiebolag / Chefsjobb / Södertälje Visa alla chefsjobb i Södertälje
2026-07-09
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Om rollen
Till Scania Sveriges huvudkontor söker vi nu en chef till affärsområde tvätthallar då nuvarande chef går vidare inom företaget. Tvätthallar ingår i affärsområdet Servicemarknad som ansvarar för att Scaniakunder runt om i landet ska ha tillgång till förstklassig service.
Avdelningen Other Services innehåller uppdrag som inte är renodlad verkstadsdrift och det är även här utveckling av nya affärsområden sker, ibland tillsammans med fabriken i Södertälje. Inom avdelningen ingår även bussdepåer, publik laddning, batteri center och Defence. Du rapporterar till och har ett nära samarbete med ansvarig chef för Other services
Your profile
Vi söker en person med ett stort engagemang och som drivs av målstyrning och resultat. Du är en god kommunikatör med förmåga att proaktivt utveckla existerande och nya kunder. Tidigare erfarenhet av att leda på distans är mycket viktig då verksamheten är spridd över hela Sverige och du kommer behöva leda och coacha personal på distans.
Ditt ledarskap är tydligt och du har förmågan att arbeta både operativt och strategiskt. För att lyckas i rollen söker vi dig som har erfarenhet och förståelse av servicemarknad och retailverksamhet, med ett stort intresse för helhetsaffären.
Tidigare erfarenhet av att driva ett affärsområde med lönsamhetsansvar är meriterande.
Då uppdraget handlar om att fortsätta vidareutveckla ett relativt nytt affärsområde så är det viktigt att du är initiativrik och att du har en bra förmåga att skapa hållbara samarbeten mellan olika funktioner.
Ditt uppdrag
I rollen som chef för tvätthallar kommer du att driva affärsområdet enligt resultatmålen vilket kräver ett starkt kund- och affärsfokus. Din roll är att fortsätta utveckla ett starkt team som styr mot samma mål.
För närvarande har vi totalt 14 tvätthallar och du planerar och organiserar den dagliga verksamheten. Våra tvätthallarna finns över hela Sverige så det är viktigt att du är mobil och du förväntas vara på plats regelbundet för översyn av verksamheterna. Vi förväntar oss att du uppdaterar dig kring lagar och regler för att säkerställa att verksamheten följer alla lagkrav.
Vi erbjuder
Dig möjligheten att utvecklas vidare hos en av Scanias främst distributörer tillsammans med trevliga och kunniga kollegor i det spännande arbetet att utveckla ett nytt affärsområde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Cv Aktiebolag
(org.nr 556084-0976)
151 87 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Scania CV AB Jobbnummer
9998590