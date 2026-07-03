Manager Supplier Quality & Development
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-07-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Linköping
, Haninge
, Nyköping
, Västervik
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Aerospace Systems står inför spännande och utmanande åtaganden och söker nu en chef till sin sektion Supplier Quality- and Development. Sektionen ansvarar för inköpskvalitet och leverantörsutveckling och är en del av avdelningen Contract & Sourcing där även strategiskt inköp, projektledning och affärsutveckling ingår.
Som chef för Supplier quality and development är du ansvarig för en grupp om ca. 8 personer och kommer delvis själv vara drivande och ansvara för vissa uppgifter. Arbetet innebär nära samarbete med både interna funktioner och externa leverantörer. Rollen kan även innebära resor, främst internationellt, vid behov.
I rollen ingår bland annat ansvar för att sektionen
Säkerställer efterlevnad av Saabs och kundens kvalitetskrav genom hela leverantörskedjan.
Arbetar proaktivt för att förebygga kvalitetsbrister på ingående material.
Hanterar korrigerande åtgärder och genomför grundorsaksanalyser.
Analyserar, identifierar och initierar kvalitetsförbättrande åtgärder.
Industrialisar och utvecklar leverantörer för att säkra en effektiv och kvalitativ försörjning
Granskar dokumentation vid första leverans.Publiceringsdatum2026-07-03Profil
Vi söker dig som är en trygg ledare med god kommunikationsförmåga, är van vid att ta ett stort ansvar samt har en relevant utbildning eller erfarenhet från liknande uppdrag. Du är pragmatisk och strukturerad, med god beslutsförmåga och en vilja att hitta flexibla lösningar. Du har ett helhetsperspektiv, gillar att samarbeta och drivs av att bidra till företagets bästa. Stötta och leda människor runt omkring dig för att tillsammans nå gemensamt uppsatta mål ligger dig varmt om hjärtat. Du brinner för affären och av att hela tiden göra oss alla lite bättre varje dag.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom inköpskvalitet/leverantörsutveckling.
Minst 3 års erfarenhet inom ledande roll som chef eller projektledare.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att leda och genomföra grundorsaksanalyser.
Förmåga att läsa och tolka designdata, som ritningar och modeller.
Meriterande:
Erfarenhet från flygindustrin och arbete enligt EN9100.
Erfarenhet av kommersiella affärer.
Erfarenhet av internationella leverantörskedjor.
Erfarenhet av interna och externa revisioner.
Bakgrund inom maskinteknik med fokus på kvalitet och tillverkning.
Erfarenhet av industriell produktion.
Erfarenhet av First Article Inspection (FAI).
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplaceringar kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas gata 1 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9990737