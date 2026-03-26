Manager RE&FM Projects
Vattenfall AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2026-03-26
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Real Estate & Facility Management Nordic är Vattenfalls servicecenter för fastigheter och kontorsservice i Norden. Vi ansvarar för både hyrda och ägda kontorslokaler samt de tjänster som krävs för att arbetsmiljön ska fungera smidigt.
Projektkontorschefen ansvarar för att leda, styra och utveckla RE&FM Nordics samlade projektverksamhet. Rollen säkerställer att investeringar, förändrings- och utvecklingsprojekt inom fastigheter, arbetsplatser och tillhörande tjänster genomförs strukturerat, affärsmässigt och i linje med Vattenfalls strategi, styrmodell och mål om ett fossilfritt samhälle. Rollen utgör den samlade portfölj- och governancefunktionen för projekt inom RE&FM Nordic.
Placering i organisationen
Rapporterar till Director RE&FM Nordic
Ingår i RE&FM Nordics ledningsgrupp
Leder funktionen RE&FM Projects
Arbetar i nära samverkan med:
RE&FM Operations
RE&FM Service Management
RE&FM Business Support
Business Areas, Business Units och Staff Functions
Ansvar och mandat
Projekt- och portföljansvar
Äga och förvalta RE&FM Nordics projektportfölj
Säkerställa prioritering, samordning och balans mellan projekt
Ansvara för uppföljning av:
tid, kostnad, kvalitet och leverans
risker och möjligheter
CAPEX och projektrelaterad OPEX
Governance och styrning
Säkerställa tillämpning av Vattenfalls projektstyrningsmodell
Etablera och utveckla gemensamma arbetssätt, beslutsforum och rapportering
Ha en central roll i:
förstudier
tollgates och investeringsbeslut
portföljrapportering till ledning, koncernledning och vid behov styrelse
Projektroller
Agera Sponsor och/eller Project Portfolio Owner (PPO) i större och strategiska projekt
Säkerställa korrekt bemanning och tydligt uppdrag i enskilda projekt
Linje- och resursansvar
Linjechef för interna resurser inom RE&FM Projects
Ansvara för styrning och samordning av externa projektledare och konsulter
Säkerställa rätt kompetens, kapacitet och utveckling över tid
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och utveckla projektfunktionen inom RE&FM Nordic
Bidra aktivt i RE&FM Nordics ledningsgrupp och affärsplanering
Ansvara för relevant del av:
Business Planning
investeringsplan
ekonomisk uppföljning
Säkerställa god arbetsmiljö samt efterlevnad av krav inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
Bygga förtroendefulla relationer med interna beställare och externa leverantörer
Kravspecifikation
Relevant akademisk examen
Gedigen erfarenhet av chefs- och ledarroller
Mycket god erfarenhet av projektledning och portföljstyrning
Erfarenhet från RE&FM, bygg, fastighet eller energirelaterad verksamhet
Stark förmåga inom förändringsledning
Flytande engelska, meriterande kunskaper i svenska
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Peter Svahn, peter.svahn@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Cecilia Wijkman, cecilia.wijkman@vattenfall.com
.
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00 Rolf Ohlsson (Akademikerna), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO), Anders Bohlon (Unionen)
Välkommen med din ansökan senast 8 april 2026. Urval och intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in dina ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9821467