Manager Fuel System and Environmental Control System
2025-08-15
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Verksamhetsområdet General Systems står inför en spännande och utmanande framtid där vi fokuserar på att utveckla vår kapacitet långsiktigt, säkerställa framtida kompetens och samtidigt hantera flera parallella produktutvecklingsprogram i olika faser. Du leder en sektion med hög kompetens, där du får kombinera det dagliga operativa arbetet med ett strategiskt helhetsperspektiv. Rollen kräver att du kan hantera flera parallella produktutvecklingsprogram i olika faser, samtidigt som du driver långsiktig kapacitetsuppbyggnad och kompetensförsörjning.
Du har ett nära samarbete med andra funktioner och externa aktörer och bidrar aktivt till att projektens mål nås. Som chef coachar och utvecklar du dina medarbetare - oavsett om de är nya i yrket eller har lång erfarenhet - och du ansvarar för att sektionen fortsätter att ligga i framkant inom sitt teknikområde.
En viktig del av ditt uppdrag är att driva förbättringsarbete inom både metodik och arbetssätt. Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för innovation, kvalitet och hållbar utveckling. Även kundkontakter internationellt ingår i arbetsuppgiften som sektionschef.
Som en del av ledningsgruppen för General Systems har du ett viktigt ansvar; att leda verksamheten inom din egen sektion samtidigt som du bidrar till utvecklingen av områdesövergripande frågor.
Vi söker dig som är en erfaren och engagerad ledare med en teknisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå.
Som person är du drivande, van vid att påverka och ta ansvar. Du har en god kommunikativ förmåga och är resultatorienterad. Du ser det som naturligt att tillsammans med dina medarbetare ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Du har en förmåga att coacha, delegera och inspirera, vilket skapar en miljö där medarbetarna tar initiativ och ansvar och aktivt bidrar till verksamhetens framgång. Det är en stark fördel om du har tidigare kunskap och erfarenhet inom komplex systemutveckling, gärna inom flyg- eller försvarsindustrin.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
