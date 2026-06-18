Manager - Industrial Engineering
Scania Cv Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Södertälje Visa alla maskiningenjörsjobb i Södertälje
2026-06-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania Cv Aktiebolag i Södertälje
, Sollentuna
, Enköping
, Eskilstuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Role Summary
Vill du verka i en global kontext och bidra till leveranser av motorkomponenter inom hela TRATON? Vill du dessutom utnyttja hela din potential vad gäller ledarskap och teknikkunnande samt vara en del av flera olika tvärfunktionella och internationella grupperingar? Då kanske rollen som Produktionstekniskchef på DM Motortillverkning är ditt nästa steg.
Vår nuvarande chef går efter sommaren vidare till annat uppdrag inom Scania så vi söker dig som vill ta dig an detta uppdrag.
Job Responsibilities
Du blir en del av ledningsgruppen på Motortillverkningen, DM, där du ansvarar för produktionsteknik. En organisation med 5 direkt underställda chefer och projektledare och ca 105 medarbetare.
I rollen kommer du att jobba mycket tätt tillsammans med medlemmarna i ledningsgruppen. Det ingår även mycket kontakter med Underhåll och Konstruktion samt andra produktionstekniska chefer inom PPL.
Specifika arbetsuppgifter inom DM Motortillverkning
• Lokal processägare för produktionsteknik och beredning inom DM och globalt ansvar för att processerna utvecklas och förvaltas inom TRATON Motortillverkning.
• Investeringsbehov och kapacitetsplansarbete av maskiner och utrustning samordnas och sammanställs.
Who you are
Rollen ställer höga krav på ledarskap, strategisk höjd, noggrannhet, tålmodighet, god analytisk förmåga och samarbete. Vi ser en lång erfarenhet av ledarskap som extra meriterande.
Du besitter en utpräglad förmåga att hantera många frågeställningar parallellt, är flexibel och prestigelös men med hög integritet. Du har lätt för att kommunicera och trivs med ett stort kontaktnät. Du kan arbeta självständigt, är driven, strukturerad, arbetar proaktivt och är duktig på att prioritera. Som person har du ett gott ordningssinne samt god samarbets- och initiativförmåga.
Du arbetar sedan tidigare i en ledningsgrupp på en fabrik eller R&D. Produktionsteknisk bakgrund i ledningsgrupp är meriterande. Kunden är produktion så produktionserfarenhet är en stark merit men inte ett krav. Andra språk utöver Svenska och Engelska är en fördel i kontakter inom Motortillverkningen internationellt.
Utbildning: Högskole- eller civilingenjör med relevant inriktning inom området.
Application
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta:
Roger Blezell, PRU-chef DM Motor Bearbetning och Gjuteri Södertälje, 08-553 71851
Recquisition ID: 30404 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Cv Aktiebolag
(org.nr 556084-0976)
151 87 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Scania CV AB Jobbnummer
9970125