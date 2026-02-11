Manager - Customer Service

Hero AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-02-11


Visa alla chefsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Customer Service Lead - Driv och utveckla ett service-team i världsklass
Vill du leda ett team som varje dag möter kunder med engagemang och kvalitet? Vi söker en Customer Service Lead med passion för både människor och resultat - någon som får teamet att växa och trivas, samtidigt som kundupplevelsen lyfts till nästa nivå.
Om rollen
Som gruppchef har du det operativa ansvaret för det dagliga arbetet i din funktion. Du coachar, planerar och säkerställer att teamet levererar service i toppklass - med rätt ton, tempo och kvalitet. Du är en förebild i både kunddialog och arbetsmiljö, och driver kontinuerlig förbättring i processer, teknik och arbetssätt.
Dina uppgifter

Leda och utveckla ett team av kundservicemedarbetare

Säkerställa god arbetsmiljö och hög trivsel i teamet

Coacha, följa upp och sätta mål för prestation och utveckling

Arbeta nära andra avdelningar för att förbättra kundresan

Driva förbättringsinitiativ och bidra till ökad kundnöjdhet

Framgångsfaktorer

Tidigare erfarenhet av ledarskap inom kundservice

Starkt intresse för ledarskap, teamutveckling och kunddialog

Strukturerad och tydlig med förmåga att skapa trygghet i förändring

Engagerande och lyhörd - du bygger kultur, inte bara KPI:er

Uppdragstyp: Rekrytering

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213618-1836891".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hero AB (org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
112 46 (visa karta)
112 46  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hero

Jobbnummer
9737093

Prenumerera på jobb från Hero AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hero AB: