Manager - Customer Service
2026-02-11
Customer Service Lead - Driv och utveckla ett service-team i världsklass
Vill du leda ett team som varje dag möter kunder med engagemang och kvalitet? Vi söker en Customer Service Lead med passion för både människor och resultat - någon som får teamet att växa och trivas, samtidigt som kundupplevelsen lyfts till nästa nivå.
Om rollen
Som gruppchef har du det operativa ansvaret för det dagliga arbetet i din funktion. Du coachar, planerar och säkerställer att teamet levererar service i toppklass - med rätt ton, tempo och kvalitet. Du är en förebild i både kunddialog och arbetsmiljö, och driver kontinuerlig förbättring i processer, teknik och arbetssätt.
Dina uppgifter
Leda och utveckla ett team av kundservicemedarbetare
Säkerställa god arbetsmiljö och hög trivsel i teamet
Coacha, följa upp och sätta mål för prestation och utveckling
Arbeta nära andra avdelningar för att förbättra kundresan
Driva förbättringsinitiativ och bidra till ökad kundnöjdhet
Framgångsfaktorer
Tidigare erfarenhet av ledarskap inom kundservice
Starkt intresse för ledarskap, teamutveckling och kunddialog
Strukturerad och tydlig med förmåga att skapa trygghet i förändring
Engagerande och lyhörd - du bygger kultur, inte bara KPI:er
