Managementkonsult inom kommunal primärvård
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Mark Visa alla organisationsutvecklarjobb i Mark
2026-01-21
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Mark
, Sundsvall
, Ånge
, Umeå
, Gävle
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren konsult som ska genomföra en oberoende genomlysning av en kommuns hälso- och sjukvårdsverksamhet inom kommunal primärvård. Uppdraget omfattar hela kedjan av hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för, inklusive insatser som utförs av externa utförare.
Syftet är att bedöma efterlevnad av lagar och föreskrifter, kvalitet och patientsäkerhet, effektivitet i resursanvändning samt riskhantering och systematiskt kvalitetsarbete. En central del är även att ge förslag på hur verksamheten kan arbeta med omställningen till God och nära vård i samspel med omställningen till ny SoL.
ArbetsuppgifterKartlägga hur verksamheten är organiserad och styrd.
Granska styrdokument, rutiner och lokala riktlinjer, inklusive MAS/MAR-riktlinjer.
Genomföra intervjuer med nyckelpersoner, exempelvis förvaltningsledning, MAS, MAR och enhetschefer.
Genomföra stickprov av dokumentation, exempelvis journalföring, delegeringar och läkemedelshantering.
Analysera kvalitetsindikatorer och uppföljningsdata.
Bedöma samverkan med regionen kring läkarmedverkan och vårdövergångar.
Genomlysa hela kedjan av HSL-insatser, inklusive insatser utförda av externa utförare.
Analysera hur befintliga strukturer kan anpassas för God och nära vård och ny SoL.
Ta fram en rapport med nulägesanalys, risker, förbättringsområden och prioriterade rekommendationer.
Presentera resultat och rekommendationer för berörda lednings- och beslutsforum.
Föreslå en uppföljningsmodell med relevanta indikatorer och rutiner.
KravDokumenterad erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.
God kunskap om HSL, SoL, Patientsäkerhetslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter.
Förmåga att analysera verksamhet ur både juridiskt och kvalitets-/effektivitetsperspektiv.
Erfarenhet av förändringsarbete kopplat till God och nära vård.
MeriterandeErfarenhet av att genomföra oberoende genomlysningar, revisioner eller verksamhetsutvärderingar inom kommunal vård.
Erfarenhet av att ta fram och implementera uppföljningsmodeller och kvalitetsindikatorer.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7087737-1800353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
511 54 KINNA Jobbnummer
9696539