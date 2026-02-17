Management Trainee Försäljning - Stockholm
2026-02-17
Sammanfattning av tjänsten
Är du en motiverad student med höga ambitioner som snart tar examen? Vill du möta nya utmaningar, är nyfiken på dagligvaruhandeln och trivs i en händelserik miljö? Som Management trainee inom försäljning hos oss på Lidl får du möjlighet att utvecklas genom ett lärorikt traineeprogram och därefter axla ett stort ansvar som distriktschef i vår snabbt växande försäljningsverksamhet i region Rosersberg. Välkommen med din ansökan!
Din roll
Din spännande resa inleds med ett inspirerande och omfattande traineeprogram som anpassas utifrån just dig och din erfarenhet. Programmet sträcker sig över ca 12 månader och ger dig en djup insikt i vårt unika butikskoncept! För att ge dig en gedigen förståelse för vår kärnverksamhet så arbetar du i olika roller i butik under varierande arbetstider. Därefter får du fördjupa dig i din blivande roll och för att öka din företagsförståelse introduceras du också till olika avdelningar inom vår lagerverksamhet samt på vårt huvudkontor. Parallellt med allt detta utbildas du i teman som ledarskap, arbetsrätt och ekonomisk uppföljning. Avslutningsvis är du redo att axla ansvaret att framgångsrikt driva ditt eget distrikt som distriktschef!
Rollen som distriktschef erbjuder dig en omväxlande och fartfylld vardag, med dina butiker (och din bil) som huvudsaklig arbetsplats. Dagligen stöttar du butikschefer och övriga medarbetare i arbetet med att utveckla butikernas drift. Gott ledarskap genomsyrar allt du gör och du använder kommunikation, struktur och uppföljning som verktyg för att leda dina team målstyrt och resultatinriktat med kunden i fokus. Du arbetar med hela medarbetarnas livscykel, allt från rekrytering, medarbetarutveckling och avslut.
Vi är ett konceptföretag och som distriktschef säkrar du en effektiv organisering av ditt distrikt och arbetar aktivt med optimering för att nå en positiv försäljningsutveckling. Vårt koncept är ständigt föränderligt och vi är trendkänsliga, vilket innebär att vi fokuserar starkt på att följa upp, utvärdera och styra om när vi ser att det behövs. Allt för att nå resultat utöver det vanliga! Det är här din största drivkraft ligger - att hela tiden bli lite bättre och överträffa uppsatta mål.
Du ingår i ett team med andra distriktschefer och rapporterar till försäljningschef. Publiceringsdatum2026-02-17Profil
För att trivas och lyckas i rollen så är du mål- och resultatinriktad och har förmågan att engagera och motivera andra för att nå uppsatta mål. Du är en lagspelare som tycker om att bygga team och förstår vikten av detta för att leverera goda resultat. Tillsammans är vi som starkast.
Vi söker dig som har en stark kommunikativ och analytisk förmåga, då nyckeltal, uppföljning och coachning av medarbetare är centrala delar av din roll. Du agerar snabbt på ändrade förutsättningar och möter nya utmaningar med ett lösningsorienterat arbetssätt.
Du har en akademisk examen, kanske inom ekonomi, management eller personal (men det viktiga för oss är ditt driv). Tidigare erfarenhet från butiksverksamhet inom dagligvaru-/detaljhandeln eller annan snabbrörlig bransch är meriterande.
Eftersom du ansvarar för ett antal butiker så är B-körkort och en positiv inställning till resande i tjänsten en förutsättning för denna roll. Du har också goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder dig en utmanande och utvecklande arbetsmiljö där du tidigt får mycket ansvar och möjlighet att påverka Lidls framgång i Sverige. Du får arbeta gentemot tydliga mål och i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning och med start 1 september 2026. Din lön som trainee är 40 000 kr/månad. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem.
I rollen ingår även förmånsbil.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet så här:
Gå in via länken "ansök nu"
Fyll i formuläret
Bifoga CV
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 20 mars 2026.
Vår rekryteringsprocess består av tester, telefonintervju, assessment center, intervju och referenstagning. Vi vill också att du ska få en rättvis bild av rollen och därför får du möjlighet att delta på en prova-på-dag tillsammans med en distriktschef hos oss.
Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen: stockholm@unionen.se
. Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet via e-postadressen: jobb006@lidl.se
.
Välkommen med din ansökan!
Om oss på Lidl
Vi är ett svenskt bolag i en stor, internationell familj. Vi är fler än 5 000 medarbetare över hela landet, ändå försvinner du aldrig i mängden. Istället är du med och gör vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att god och hållbar mat, av hög kvalitet, inte ska behöva kosta skjortan, utmanar vi den svenska livsmedelsbranschen. Ta chansen att arbeta för en arbetsgivare som är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag 2025! Så ansöker du
