Månads- och timvikarier till Personlig assistens
Göteborgs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Söker du ett meningsfullt jobb där du får göra skillnad?
Nu söker vi tim- och månadsvikarier till nya assistansärenden runt om i Göteborg. Du kommer att arbeta med att ge stöd och omsorg till personer med olika former av behov och unika livssituationer, både ungdomar och vuxna.
Arbetet innefattar varierande uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. En del av arbetet innebär även att dokumentera assistansanvändarens utveckling och behov. Som assistent spelar du en central roll i att skapa en meningsfull vardag och bidra till assistansanvändarens välbefinnande och självständighet.
I arbetsuppgifterna ingår det läkemedelshantering enligt delegation.
Du arbetar där assistansanvändaren är, vilket innebär att du befinner dig i assistansanvändarens hem eller på aktiviteter utanför hemmet.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, helg, vardag, vaken natt eller sovande jour. Inom personligt stöd kan ett fåtal ärenden med dygnspass förkomma.
När du arbetar hos oss som månadsvikarie kommer du att få en månadsanställning med möjlighet till 100% tjänstgöring under anställningsperioden. Du kommer att arbeta enligt ett fast schema som planeras utifrån verksamhetens behov. Inom Personligt stöd arbetar vi med samplanering, vilket innebär att arbete kan förekomma i andra ärenden.
Som timvikarie lägger du dig själv tillgänglig i vårt bokningssystem när du önskar arbeta. När behov uppstår i verksamheten bokar våra bemanningsplanerare in dig på pass och du förfrågas utefter din tillgänglighet.Kvalifikationer
För att få arbeta som vikarie inom funktionsstöd behöver du ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö 14 § samt bilaga 2 1B (AFS 2023:2).
Det är ett krav att du skall kunna uppvisa godkända betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, om du inte har det kan du komma att erbjudas språktest via EducateIt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av förflyttningshjälpmedel eller lyftteknik. Det är även meriterande om du är utbildad eller har en pågående utbildning till stödassistent, undersköterska eller en annan liknande utbildning.
Det är även meriterande om du har körkort.
I din roll som personlig assistent visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Din attityd är öppen och positiv då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Du samarbetar väl med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att visa engagemang och förståelse bidrar du till ett respektfullt arbetsklimat. Som personlig assistent hanterar du stress effektivt, balanserar krav, behåller lugnet och tar välgrundade beslut under tidspress.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
I Förvaltningen för Funktionsstöd arbetar vi med kompetensförsörjning genom konceptet 3T- Tim till tillsvidare, vilket innebär att det finns en utbildningsinsats i syfte att kombinera utbildning med arbete via bemanningsenheten. Målsättningen är att det ska leda till en tillsvidareanställning i förvaltningen efter slutförda studier.
Vid arbete i den enskildes hem:
Krävs ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister före erbjudande om anställning. Du måste själv begära detta utdrag genom att använda polisens e-tjänst: Kontrollera egna uppgifter | Polismyndigheten
Vid arbete med barn under 18 år:
Du ska själv begära ett utdrag från polisens hemsida för belastningsregistret och misstankeregistret. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Arbete med barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Bemanningsenheten Stadenövergripande bemanningsenheten.stadenovergripande@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
10004192