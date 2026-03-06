Man med ALS söker personliga assistenter
2026-03-06
Vi söker nu en erfaren och engagerad personlig assistent till en 53-årig man i Gävle med ALS. Han är en aktiv person som tycker om sport, friluftsliv och trädgårdsarbete, och han för sin egen talan. Han bor i villa med sin fru, sina barn och en katt.
Ytterligare information om kunden lämnas om du går vidare i rekryteringsprocessen
Arbetet innebär att ge stöd i det dagliga livet - personlig omvårdnad, hushållssysslor, matlagning och aktiviteter både i och utanför hemmet. Du följer även med på familjens aktiviteter, vilket kräver flexibilitet och trygghet i sociala sammanhang.
Eftersom arbetet inkluderar assisterade förflyttningar är det viktigt att du har en god fysisk förmåga..
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av personlig assistans eller liknande vårdarbete
Är en lyhörd och ansvarsfull person som arbetar noggrant.
Har god fysik och trivs i en familjemiljö
Talar och förstår svenska obehindrat
Har den mognad rollen kräver
I tjänsten ingår det att du kör kundens bil, så du behöver ha B-körkort
Är bekväm med att det finns katt i hemmet
Är flexibel och kan anpassa dig till familjens vardag
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Arbetstider och anställningens omfattning
Arbetstiden varierar och innefattar dag/kvälls pass samt dygnspass med väntetid.
Vi söker i första hand en timvikarie som även har möjlighet att arbeta under sommaren.
För rätt person kommer vi kunna erbjuda en schemarad på deltid.
Rekryteringsprocessen Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdagen.
Vid eventuell anställning En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här. Registerutdrag: Du behöver kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
OP Assistans erbjuder trygg och respektfull personlig assistans. Vi bygger nära och långsiktiga relationer som ett mindre bolag, men har samtidigt tryggheten och resurserna från vår större koncern, Team Olivia. Många av våra chefer har egen erfarenhet som personliga assistenter, vilket ger en djup förståelse för yrket. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
